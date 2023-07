Meta exclut l'Europe du lancement de son rival de Twitter

Comme pour Bard, le chatbot de Google, les internautes européens devront patienter avant de pouvoir utiliser Threads, la nouvelle application de Meta devant rivaliser avec Twitter. Si son lancement est prévu jeudi 6 juillet dans une centaine de pays, celui-ci ne concernera pas les membres de l’Union européenne.

Transfert de données

La raison ? Les obligations liées au Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui ne permettent pas à Meta de transférer des données personnelles d’une application à une autre. Or, Threads sera étroitement intégré à Instagram, permettant aux deux milliards d’utilisateurs de la plateforme de photos et de vidéos d’exporter automatiquement leur profil et leurs listes d’abonnés et de personnes suivies.



Interrogée par l’Irish Independent, la Data Protection Commission (DPC) irlandaise assure ne pas avoir bloqué ce lancement. Elle explique que Meta n’a pas entamé les procédures nécessaires pour obtenir son feu vert, indispensable pour tout lancement en Europe. Dans le cadre du guichet unique instauré par le RGPD, la Cnil irlandaise est l’autorité de régulation de la société, dont le siège européen est installé à Dublin.

Etude d'impact

Le RGPD impose une analyse d’impact relative à la protection des données pour tout nouveau produit “susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés”. C’est ce document que n’a pas fourni le groupe américain, qui a préféré lancer son nouveau service au plus vite plutôt que d’attendre l’issue des négociations avec le régulateur irlandais.



Celles-ci peuvent en effet s’étendre sur plusieurs mois. En mai, Google avait également exclu l’Union européenne lors du lancement “mondial” de Bard, sa riposte à ChatGPT. Le service n’est toujours pas disponible dans l’UE. En juin, la DPC avait expliqué ne pas avoir reçu suffisamment d’informations pour pouvoir s’assurer du respect du RGPD.

Alternative à Twitter

En attendant, ce contretemps représente un sérieux coup de frein pour Threads, limitant son audience potentielle. La plateforme va essayer de réussir là où toutes les autres ont échoué : profiter des polémiques entourant Twitter, depuis son rachat en octobre 2022 par Elon Musk, pour imposer une alternative enfin crédible.



“Les créateurs et personnalités publiques souhaitent disposer d'une plateforme gérée de manière sensée, à laquelle ils peuvent faire confiance”, expliquait récemment Chris Cox, le directeur des produits de Meta, lors d’une réunion avec les employés, mettant l’accent sur "la sécurité, la facilité d'utilisation, la fiabilité". Plusieurs célébrités ont déjà promis d’utiliser le service.