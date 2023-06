Meta explique le fonctionnement de ses algorithmes de recommandations

Pour les utilisateurs de Facebook et Instagram, ainsi que tout autre réseau social, se pose souvent la question de pourquoi un certain contenu est recommandé plutôt qu’un autre. Dans une note publiée ce 29 juin 2023, Meta souhaite amener des éléments des réponses à ses utilisateurs.



Comme souligné par son patron Mark Zuckerberg, lors de la dernière conférence avec les investisseurs sur les résultats de Meta, plus de 20 % du contenu des fils d’actualité Facebook et Instagram d’une personne est désormais recommandé par l’intelligence artificielle.



Au même moment que la publication de cette note, Nick Clegg, président des affaires mondiales, a également partagé un billet de blog sur le même sujet. Intitulé "Comment l’intelligence artificielle influence ce que vous voyez sur Facebook et Instagram", le responsable y explique que la société mère souhaite être davantage "transparente autour des systèmes d’IA qui exploitent vos commentaires pour proposer du contenu sur Facebook et Instagram".

22 fiches explicatives

Pour ce faire, Meta a dévoilé un total de 22 fiches explicatives sur ses algorithmes et la façon dont elle use de l’IA pour classer les contenus, prédire ce qui pourrait intéresser l’utilisateur et se mettre à jour en fonction des réactions. Ces fiches détaillent le fonctionnement de ses recommandations sur le fil d’actualité, au niveau des Reels et des Stories.



Meta indique utiliser l’IA pour ce qu’elle qualifie de "recommandations de contenus non reliés". Il s’agit de toutes les publications provenant de comptes Facebook ou Instagram que l’utilisateur ne suit pas, mais qui publient du contenu qui pourrait l’intéresser ou que d’autres profils similaires au sien ont trouvé intéressant.



La société indique que son système doit être en mesure d’analyser le contenu pour déterminer s’il correspond à l’utilisateur et faire avec les différentes nuances que cela comporte. Il doit surtout le faire en temps réel et parfois avec très peu de données comme dans le cas des nouveaux utilisateurs, indique Meta. Elle a ainsi revu ses programmes pour intégrer de nouveaux systèmes d’apprentissage comme Meta Interest Learner, qui permet d’associer avec précision les nouveaux contenus aux publics potentiels en fonction de leurs centres d’intérêt.



Pour parvenir à faire ses recommandations, la société révèle que son système doit répondre de plusieurs étapes. Entre autres, comprendre le contenu avec une analyse du texte, du son et de l’image, être en mesure d’analyser et de trier une grande quantité de contenus en quelques centièmes de secondes ou encore prendre en considération le comportement de l’utilisateur pour déterminer ses centres d’intérêt.



Forte de récentes innovations dans son système algorithmique, Meta indique avoir constaté une "augmentation de 15 % de la durée de visionnage du lecteur vidéo Reels sur Facebook l’automne dernier". Meta a également pensé à modéliser les intérêts potentiels en prenant en compte les comportements dans le but de permettre utilisateurs "d’approfondir leurs centres d’intérêt existants".

Nouvelles fonctionnalités

Dans son lot d’annonces, la société indique clarifier la manière dont ses utilisateurs pourront contrôler leur application. "Nous testons de nouveaux contrôles et nous en rendons d’autres plus accessibles", a écrit Nick Clegg.



Par exemple, la fonctionnalité "Pourquoi est-ce que je vois ça ?" sera étendue aux Reels et fils d’actualité d’Instagram, et aux Reels de Facebook dans les semaines à venir. C’est une option qui était jusqu’alors uniquement disponible pour les publicités sur les réseaux. La société centralise aussi la gestion des contenus suggérés sur Instagram via le menu à trois points sur les publications, ainsi que dans les Paramètres.



"Sur Instagram, nous testons une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’indiquer que vous êtes 'Intéressé' par une vidéo recommandée afin que nous puissions vous montrer davantage de ce que vous aimez". Seul le contraire existait jusqu’à présent, avec la fonction "pas intéressé" rendue disponible en 2021. Enfin, Meta rappelle à ses utilisateurs qu’ils peuvent toujours voir à quoi ressemblerait leur fil sans recommandation ciblée.