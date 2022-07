Meta ferme Novi, son portefeuille de cryptomonnaies

Meta arrête déjà son premier pilote dans les cryptomonnaies. Son portefeuille de devises numériques Novi a fait l'objet d'une expérimentation en conditions réelles aux Etats-Unis et au Guatemala pour recevoir des cryptomonnaies et plus particulièrement permettre d'effectuer des transactions en USPD, un stablecoin (une cryptomonnaie indexée sur une devise à cours légal, en l'espèce le dollar). L'entreprise de Mark Zuckerberg annonce début juillet 2022, soit 8 mois après son lancement, mettre fin à ce pilote.



La plate-forme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, qui offre également un portefeuille de devises, était le dépositaire pour Meta sur ce projet alors même que l'entreprise Mark Zuckerberg planchait sur sa propre monnaie numérique baptisée Diem (anciennement connue sous le nom de Libra). Meta assurait d'ailleurs à l'époque que ce pilote était un premier pas en vue du déploiement de sa propre cryptomonnaie.



Fermeture des portefeuilles le 1er septembre

L'application Novi et la fonctionnalité Novi sur WhatsApp ne seront plus disponibles à compter du 1er septembre. Cela signifie qu'à compter de cette date il ne sera plus possible de se connecter à son compte et d'accéder à son historique des transactions. Dès le 21 juillet il ne sera plus possible d'ajouter de l'argent sur son portefeuille numérique.



Il est possible de transférer l'argent présent sur son portefeuille directement sur un compte en banque et les guatémaliens peuvent retirer la somme depuis un distributeur. Si de l'argent est encore présent sur les comptes Novi au 1er septembre, il sera transféré au compte en banque ou via la carte de débit enregistrés.

D'autres projets du côté des NFT ?

Cela signifie-t-il la fin des ambitions de Meta dans les cryptomonnaies ? Peu de temps après le lancement de ce pilote, David Marcus, qui était à la tête de la division Novi, a annoncé quitter la société. Début 2022, Meta cherchait à céder la propriété intellectuelle et les ingénieurs rattachés à l'association Diem qui se consacrait à son projet de cryptomonnaie. Finalement, la banque Silverbank Capital a racheté les actifs de l'association.



Mais cela ne signifie pas que Meta n'a plus aucune ambition du côté des portefeuilles numériques. Un porte-parole de Meta a assuré auprès de Bloomberg que l'entreprise prévoyait d'utiliser la technologie de Novi dans d'autres produits comme dans son projet de métavers. Le sujet des NFT est également évoqué par Meta qui assure vouloir poursuivre ses développements dans le Web3 parce que "nous sommes très optimiste quant à la valeur que ces technologies peuvent apporter aux personnes et aux affaire dans le métavers", précise-t-il.