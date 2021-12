Meta, GM et Nike s'engagent à lutter contre les biais des algorithmes de recrutement

Les effets pervers des outils de recrutement reposant sur des algorithmes d'intelligence artificielle, pour trier les CV et trouver des candidats, sont désormais bien documentés. Pour aller dans le bon sens, 13 entreprises américaines employant au total 3,5 millions de salariés dans le monde ont annoncé le 8 décembre une initiative destinée à réduire ces biais algorithmiques. L'initiative a été lancée par la Data and Trust Alliance, organisation formée en septembre 2020, co-présidée par l'ancien PDG d'American Express et l'ancien PDG d'IBM, qui prône un usage des données et de l'IA responsable.



Les entreprises qui ont souscrit à l'initiative sont American Express, la chaîne de parapharmacie CVS Health, Deloitte, le fournisseur de solutions d'IA Diveplane, General Motors, l'assureur santé Humana, IBM, Mastercard, Meta, Nielsen, Nike, Under Armour, et Walmart.



une grille d'évaluation pour les logiciels de recrutement

Concrètement, la Data & Trust Alliance a mis au point un outil d'évaluation des solutions RH reposant sur 55 questions, allant de la méthode d'entraînement de l'IA utilisée aux moyens mis en place pour lutter contre les biais, en passant par les engagements en matière d'éthique et de diversité. Ces critères ont été élaborés avec des experts en ressources humaines, en intelligence artificielle, en informatique, en achat, ainsi qu'avec des juristes, des vendeurs de solutions, des universitaires et des membres de la société civile.



Des supports de formation ont également été conçus pour former les équipes RH aux différents biais algorithmiques à prendre en compte dans le cadre de processus de recrutement assistés par l'IA.



"Aucun de nous ne veut passer à côté d'une bonne opportunité ou de la bonne personne à cause de jeux de données incomplets, non pertinents ou biaisés. Le travail de ce groupe interdisciplinaire est destiné à créer des règles du jeu équitables pour tous", explique la DRH de Nike.