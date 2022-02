Meta investit dans Playco, spécialiste du social gaming

Meta n'a pas abandonné l'une de ses premières amours, le social gaming. D'après le site Axios, il a investi 40 millions de dollars dans la société japonaise Playco. Cette dernière a été co-créée en 2020 par Justin Waldron, cofondateur de Zynga, qui a fait les beaux jours du jeu social sur Facebook à la fin des années 2000 et a été racheté en janvier par Take-Two.



Playco développe des jeux mobiles casual en HTML5, multiplateformes, qui ne nécessitent pas de téléchargement et se jouent à plusieurs. Ce concept "d'instant gaming", ou jeu instantané, est l'un des piliers de la stratégie de Meta pour son réseau social Facebook depuis plusieurs années. Playco noue des partenariats avec des plateformes qui distribuent ses jeux, comme Facebook, mais aussi Snapchat, TikTok ou encore Zoom. En 2020, elle avait levé 100 millions de dollars en série A pour une valorisation proche d'un milliard de dollars.



Atteindre le milliard de joueurs

Pour exister sur le marché, les jeux de Playco visent la viralité maximale. "Notre mission est d'essayer de concevoir un jeu auquel plus d'un milliard de gens vont jouer. Nous sommes très, très attachés aux plateformes de distribution qui sont capables de toucher un public très, très large", expliquait l'un des cofondateurs de Playco, son CEO Michael Carter, à Protocol l'année dernière.



Bien qu'en léger déclin, la base d'utilisateurs de Facebook rassemble plus d'1,9 milliard de personnes dans le monde. Une description qui correspond bien aux objectifs de Playco. Par ailleurs, la start-up souhaite se développer dans l'univers de la blockchain, pour le plus grand plaisir de Meta et de ses projets autour du métavers. Elle a pour cela annoncé en fin d'année dernière un partenariat avec Immutable X, une société australienne qui développe des solutions de création de projets NFT sur Ethereum.