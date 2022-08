Meta lance son monde virtuel Horizon Worlds en France

Le groupe Meta a lancé ce mardi son embryon de métavers, Horizon Worlds, en France et en Espagne. C'est un message de Mark Zuckerberg sur Facebook, accompagné d'une illustration représentant son avatar, la Tour Eiffel et la Sagrada Familia (?) qui a diffusé la nouvelle. On ne sait pas trop si l'image donne vraiment envie de se plonger dans l'univers virtuel de Meta, mais en tout cas les deux pays rejoignent les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni où il était déjà disponible.



Meta a lancé Horizon Worlds en 2021. Le monde virtuel est accessible aux utilisateurs de plus de 18 ans équipés d'un casque de réalité virtuelle Oculus Quest. L'entreprise travaille sur une version web, mais celle-ci n'est pas encore disponible.



300 000 utilisateurs

En février, l'application Horizon Worlds comptait 300 000 utilisateurs actifs mensuels selon les chiffres communiqués par Meta. En avril 2022, le groupe a lancé des solutions de monétisation pour les créateurs sur sa plateforme de réalité virtuelle Horizon, qui ont suscité des réactions offusquées. En effet, Meta prélèvera 47% de commission sur les contenus vendus par l'intermédiaire de la plateforme (en comptant la commission du MetaQuest Store et celle d'Horizon Worlds).



Le prochain modèle de casque de réalité virtuelle de Meta, connu sous le nom de "projet Cambria", est attendu cette année. Il pourrait être commercialisé sous le nom de Meta Quest Pro, selon Bloomberg, à un prix supérieur à 1000 dollars. Ce casque haut de gamme devrait intégrer des fonctionnalités de réalité augmentée en plus de la VR.