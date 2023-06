Meta lance un service de jeu par abonnement pour ses casques de réalité virtuelle Quest

Meta lance un service de distribution de jeux par abonnement, baptisé Meta Quest+, ce 27 juin. Comme son nom l'indique, il se destine aux casques de réalité virtuelle de l'entreprise : Meta Quest 2, Quest Pro et le futur Quest 3, qui sortira en fin d'année.



Le service est disponible en France pour 8,99 euros par mois ou 69,99 euros par an, et donne accès à deux jeux par mois. Les deux premiers jeux disponibles - pour le mois de juillet - sont Pistol Whip (développé par Cloudhead Games) et Pixel Ripped 1995 (Avore). Au mois d'août, il s'agira de Walkabout Mini Golf (de Mighty Coconut) et Mothergunship: Forge (Terrible Posture Games).



Chaque jeu récupéré de la sorte reste disponible indéfiniment tant que l'utilisateur reste abonné. Il perd l'accès quand il se désabonne (possible à tout moment), mais regagne tous ses jeux précédemment obtenus s'il se réabonne par la suite. Pour inciter les clients à essayer le service, le premier mois ne coûtera qu'un euro pour les personnes y souscrivant d'ici au 31 juillet.

Inciter les possesseurs de casques à s'en servir régulièrement

Des rumeurs couraient depuis plusieurs mois sur le lancement de ce type de service par Meta, mais la forme exacte qu'il prendrait restait inconnue. L'entreprise a fait le choix d'une offre similaire à celle de Sony avec le "PlayStation Plus", plutôt qu'une mise à disposition de nombreux titres à la demande sans possibilité de rétention (comme le fait HTC avec Viveport).



Un choix cohérent avec sa stratégie de contenu. Ce type d'offre par abonnement est généralement destiné aux utilisateurs occasionnels et permet de les fidéliser en leur offrant des "valeurs sûres" chaque mois à un prix très attractif. Pour la plateforme, son intérêt est de garantir une utilisation régulière (point particulièrement important pour les casques VR) et par extension d'inciter à l'achat d'autres jeux.