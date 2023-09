Meta lance une plateforme de chatbots basée sur Llama 2 pour Facebook, Instagram et WhatsApp

L'annonce la plus intéressante de la conférence Meta Connect 2023 ne concernait pas la réalité virtuelle ou augmentée (ses thématiques historiques), mais des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative, à commencer par le lancement d'un chatbot utilisant son grand modèle de langage Llama 2 sur Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. Il est aussi prévu de l'intégrer au casque Quest 3 et aux lunettes Ray-Ban Meta dans un second temps.



Il se nomme "Meta AI" – ce qui risque de prêter à confusion, l'entreprise appelant aussi sa division IA de cette manière – et fera office d'assistant général à la manière de ChatGPT ou Bard. Il pourra être interrogé directement ou intervenir dans les conversations de groupe des utilisateurs pour répondre à des questions.



Meta donne l'exemple d'une randonnée pour laquelle il pourrait suggérer des points de départ. Un cas d'usage similaire à ce que propose Snap avec My AI (qui utilise ChatGPT) depuis le début de l'année. Le chatbot pourra aller chercher des informations récentes en utilisant Bing grâce à un partenariat avec Microsoft.

Génération d'images et de stickers directement dans le chat

Meta AI pourra aussi générer directement des images dans une conversation, en seulement 5 secondes, grâce à un nouveau modèle de génération d'images baptisé Emu (pour "expressive media universe"). Il suffira de taper "/imagine" suivi d'un prompt. Il sera aussi possible d'utiliser le chatbot pour générer des stickers customisés dans WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook Stories, mais cette fonctionnalité ne sera disponible qu'en anglais dans un premier temps.







Autre nouveauté : les outils Restyle et Backdrop dans Instagram. Basés sur Emu et le modèle Segment Anything précédemment annoncé, ils permettent de facilement retoucher ou transformer des photos, par exemple en modifiant l'arrière-plan automatiquement ou en appliquant un style graphique différent (du "style transfert" classique).





Des chatbots thématiques incarnés par des célébrités

Jusqu'ici rien de bien novateur : Meta fait comme la concurrence. Mais l'entreprise de Mark Zuckerberg, qui se démarque par son attachement à l'open source, refuse la vision d'une interface limitée à un unique chatbot. Elle prévoit d'ouvrir progressivement sa plateforme conversationnelle aux développeurs pour qu'ils puissent créer leurs propres chatbots à partir de ses technologies. Cet outil appelé AI Studio sera destiné aux influenceurs autant qu'aux entreprises pour leur permettre d'animer leur communauté. Les APIs seront ouvertes "dans les semaines qui viennent", d'abord pour Messenger, puis WhatsApp.







Dans un premier temps, Meta a mis au point 28 chatbots "funs" qui sont incarnés par diverses célébrités américaines, dont :

Charli D’Amelio dans le rôle de Coco, une passionnée de danse.

dans le rôle de Coco, une passionnée de danse. Chris Paul dans le rôle de Perry, un golfeur professionnel qui vous aide à perfectionner votre swing.

dans le rôle de Perry, un golfeur professionnel qui vous aide à perfectionner votre swing. Dwyane Wade dans le rôle de Victor, un triathlète Ironman qui vous motive à donner le meilleur de vous-même.

dans le rôle de Victor, un triathlète Ironman qui vous motive à donner le meilleur de vous-même. Izzy Adesanya dans le rôle de Luiz, un espoir de la MMA qui peut justifier ses propos racoleurs.

dans le rôle de Luiz, un espoir de la MMA qui peut justifier ses propos racoleurs. Kendall Jenner dans le rôle de Billie, une amie sans états d’âme qui ne vous laissera jamais tomber.

dans le rôle de Billie, une amie sans états d’âme qui ne vous laissera jamais tomber. LaurDIY dans le rôle de Dylan, un expert en bricolage excentrique.

dans le rôle de Dylan, un expert en bricolage excentrique. Mr. Beast dans le rôle de Zach, le grand frère qui vous cherchera des poux – parce que qui aime bien châtie bien.

dans le rôle de Zach, le grand frère qui vous cherchera des poux – parce que qui aime bien châtie bien. Naomi Osaka dans le rôle de Tamika, une Sailor Senshi en formation, obsédée par les animés.

dans le rôle de Tamika, une Sailor Senshi en formation, obsédée par les animés. Paris Hilton dans le rôle d’Amber, une détective qui résout les romans policiers.

dans le rôle d’Amber, une détective qui résout les romans policiers. Raven Ross dans le rôle d’Angie, une reine de l’entraînement qui concilie fitness et méditation.

dans le rôle d’Angie, une reine de l’entraînement qui concilie fitness et méditation. Roy Choi dans le rôle de Max, un sous-chef expérimenté qui donne des conseils et des astuces culinaires.

dans le rôle de Max, un sous-chef expérimenté qui donne des conseils et des astuces culinaires. Sam Kerr dans le rôle de Sal, une âme décontractée qui vous indiquera lorsqu’il faudra prendre le temps de respirer.

dans le rôle de Sal, une âme décontractée qui vous indiquera lorsqu’il faudra prendre le temps de respirer. Tom Brady dans le rôle de Bru, un commentateur sportif malicieux qui ne mâche pas ses mots.

dans le rôle de Bru, un commentateur sportif malicieux qui ne mâche pas ses mots. Et le meilleur du lot : Snoop Dogg dans le rôle d'un maître de donjon avec qui le joueur peut créer sa propre aventure.

D'autres personnages incarnés par Bear Grylls, Chloe Kim ou Josh Richards seront dévoilés dans les semaines qui viennent. Tous ces chatbots sont en version bêta pour le moment, et uniquement aux Etats-Unis. Meta met en avant sa prudence et son approche responsable en matière de déploiement, évoquant de nombreux tests et garde-fous pour éviter les dérives (ex : manipuler le programme pour lui faire dire des choses horribles).

Bientôt des NPC dans Horizon Worlds

C'est d'ailleurs pour cela que ces bots sont des personnages fictifs incarnés par des célébrités, et ne portent pas directement leur nom. Dans les faits, cela semble surtout consister à utiliser leur image par le biais d'animations pré-enregistrées qui ont été couplées à des techniques d'IA générative pour donner un rendu plus fluide et naturel. Meta indique par ailleurs que la synthèse vocale sera ajoutée à ces bots début 2024 afin de leur donner plus de personnalité. Le lancement de chatbots représentant de vraies personnes n'aura pas lieu avant la mi-2024.



Autre fonctionnalité prévue pour l'année prochaine : une sandbox (environnement de test) qui permettra aux développeurs d'expérimenter le système sans risque. A l'avenir, Meta compte aussi intégrer ses chatbots dans Horizon Worlds en tant que personnages non joueurs. 2024 verra aussi la sortie de Llama 3, comme évoqué sur scène lors de la conférence par la chercheuse Angela Fan.