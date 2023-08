Meta ne produira qu'un millier d'exemplaires de ses premieres lunettes de réalité augmentée

Huit ans après avoir commencé à investir massivement dans le domaine, Meta s’apprête à lancer un premier modèle de lunettes de réalité augmentée. Mais la maison mère de Facebook et d’Instagram ne prévoit que d’en produire d'un millier d'exemplaires, rapporte le site américain The Information, généralement très bien informé.

Ces premières lunettes, baptisées Orion en interne, sont attendues l’année prochaine. Mais elles ne seront pas commercialisées. Meta prévoit simplement de les utiliser à des fins de développement interne et de démonstration publique.

Selon The Information, l’appareil sera en partie fabriqué aux Etats-Unis, car ses lentilles utilisent du carbure de silicium, un matériau soumis à des restrictions d’exportation. Les lunettes seront équipées d’un bracelet, permettant de les contrôler, et d’un module sans fil, qui seront respectivement produits à Taiwan et en Chine.

"Un excellent produit à un excellent prix"

En début d’année, lors d’une présentation devant les employés, les responsables de Meta ont expliqué que la première version commerciale est espérée pour 2027, ce qui représenterait plus de douze ans de développement. La société ne souhaite pas se lancer avant de disposer “d’un excellent produit à un excellent prix”, assurait alors Alex Himel, vice-président chargé de la réalité augmentée, selon des propos rapportés par The Verge.

Meta ambitionne d’imposer une nouvelle plateforme, capable de remplacer les smartphones. La société joue gros, car les pertes s’accumulent pour sa division Reality Labs, qui travaille sur les projets de réalité virtuelle et augmentée. L’an passé, sa perte d'exploitation s’est chiffrée à 13,7 milliards de dollars. "Les opportunités vont bien au-delà que ce que nous avons vu avec les smartphones", promet cependant Alex Himel.