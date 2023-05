Meta poursuit les licenciements en taillant dans ses équipes commerciales

Ce 24 mai 2023 était un jour sombre pour Meta, qui aurait procédé à la dernière série de licenciements décidée par l’entreprise pour réduire ses coûts et faire face à la baisse de son chiffre d’affaires. L’information a été relayée par Reuters, qui l’a obtenue d'une source au fait du dossier.



Les employés savaient que la société supprimerait 10 000 emplois en deux fois, une partie fin avril, l’autre fin mai. Ils avaient été prévenus par leur CEO Mark Zuckerberg dans un billet de blog publié en mars. Pour rappel, la société avait déjà supprimé 11 000 postes en novembre.

Fonctions commerciales dans le viseur, ingénieurs épargnés

Si elle a commencé par alléger l’organisation hiérarchique pour limiter la bureaucratie, puis s’est attaquée aux équipes techniques en avril, les licenciements de cette semaine concerneraient principalement les fonctions commerciales et les services clients de l’entreprise. Mark Zuckerberg fait ainsi ce qu’il avait dit, à savoir revenir à un "ratio plus optimal entre les ingénieurs et les autres fonctions".



Même parmi les réductions visant les équipes technologiques, l'entreprise a épargné l’ingénierie, c’est la conception de contenu et la recherche sur l'expérience utilisateur qui ont été principalement touchées. Les équipes qui s'occupent de la modération du contenu, de la politique et des questions de réglementation seraient en revanche elles aussi concernées, et cela ferait craindre à certains salariés actuels et anciens un relâchement sur la modération du contenu. Une douzaine d’entre ce sont confié en ce sens auprès du Washington Post.

"L’année de l’efficacité"

Cette nouvelle réduction des effectifs s'inscrit dans le cadre de "l'année de l'efficacité" de Meta, un terme utilisé par le CEO pour décrire la "phase de changement" que traverse la société face à la baisse de ses revenus, notamment provoquée par le recul de la publicité numérique et par un contexte économique incertain.



Au total, 21 000 personnes ont perdu leur emploi, réduisant l'effectif global de la société d'environ un quart depuis novembre 2022, lorsque l'entreprise comptait environ 87 000 employés. Mark Zuckerberg avait expliqué que le plan social s’achèverait en mai, mais que certaines vagues de licenciements plus modestes pourraient intervenir ensuite. Si Meta a longtemps été considérée comme une entreprise où il fait bon travailler, la pression de ces licenciements successifs risque d’avoir gâté l’ambiance…