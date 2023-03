Meta présente Oculus Publishing, son label d’édition pour les jeux en réalité virtuelle

Meta a profité de la Game Developers Conference (GDC), qui se tient à San Francisco cette semaine, pour renommer son activité d’édition de jeux vidéo, qui devient Oculus Publishing. Le choix du nom "Oculus", chargé d’histoire, est délibéré et permet à la marque de continuer d’exister un peu, un an et demi après le grand rebranding de Facebook en Meta.

Il faut dire qu’il s’inscrit dans la continuité : dix ans auparavant, en 2013, la start-up Oculus avait lancé les prémices de son programme développeur, avant même son rachat par Facebook.

Plus de 300 jeux tiers publiés jusqu’à présent

Une activité qui a soutenu financièrement plus de 300 jeux jusqu’à présent, parmi lesquels Bonelab, The Walking Dead : Saints & Sinners, Among Us VR, Job Simulator, Rez Infinite, Blade and Sorcery: Nomad, The Room VR, The Tale of Onogoro, The Last Clockwinder, Pistol Whip: 2089, ou encore Red Matter 2. Cela représente "des centaines de millions de dollars d’investissement", selon Meta.

Un soutien qui n’était souvent pas mis en avant, ou parfois présenté comme provenant d’Oculus Studios. Cette dernière entité continue d’exister, mais se limitera dorénavant strictement aux jeux "first party" de Meta, c’est-à-dire provenant de ses studios internes : Beat Games, Sanzaru Games, Ready at Dawn, Downpour Interactive, BigBox VR, Camouflaj, Armature, Twisted Pixel et Within.

150 jeux en cours de développement

De son côté, Oculus Publishing aidera les développeurs tiers à tous les niveaux : conceptualisation, financement, production, support technique, marketing et merchandising. Meta a par ailleurs révélé que plus de 150 jeux sont actuellement en cours de développement sous l’égide de ce label d’édition.

Une annonce de bonne augure pour le lancement du Meta Quest 3, prévu pour la fin d’année. Avoir du contenu de qualité en quantité suffisante et sortant à intervalle régulier est en effet déterminant pour le succès des consoles de jeux et appareils assimilés.

Meta a également profité de l’occasion pour donner de nouveaux chiffres de vente pour son écosystème. Il y a désormais 500 applications dans la boutique Quest (contre 400 il y a six mois), et 40 d’entre elles ont généré plus de 10 millions de dollars de revenus (soit sept de plus qu’en octobre 2022). De plus, le nombre de titres ayant engrangé 20 millions de dollars a doublé en 2022 par rapport à 2021.