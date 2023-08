Meta promet d'intégrer le chiffrement de bout en bout dans Messenger d'ici la fin de l'année

Messenger est en train de se doter d'un système de messagerie chiffré de bout en bout (end-to-end encryption ou EE2E) qui sera activé par défaut. Dans une note de blog parue le 23 août, Timothy Buck, chef de produit chez Messenger, a annoncé l'arrivée immédiate de nouveaux standards de chiffrement pour des millions d'utilisateurs de l'application.



Suivant la logique de ces améliorations pour la vie privée des internautes, Meta a également promis que ses équipes "restaient en bonne voie pour lancer l'E2EE par défaut pour les chats entre amis et en famille sur Messenger d'ici la fin de l'année".

Plus besoin des serveurs de Meta

Meta, qui promet cette fonctionnalité depuis plusieurs années, dit avoir appris des leçons de WhatsApp, son autre service de messagerie qu'il avait acquis en 2014. Meta avait fait le choix d'implémenter le protocole de chiffrement Signal dans WhatsApp peu de temps après son rachat, et avait fait des tests pour chiffrer les conversations dans Messenger dès 2016 avec la fonctionnalité Secret Conversations, mais le chiffrement n'était pas activé par défaut.



"Nous tirons des enseignements de l'équipe d'ingénieurs de WhatsApp sur la manière de diffuser des messages à grande échelle et à grande vitesse dans un environnement E2EE, indique Timothy Buck. Nous avons appris qu'il fallait que le système soit évolutif et fiable et qu'il soit aussi simple et léger que possible."



Le chef de produit explique que les messages de Messenger et Instagram ont été initialement conçus pour fonctionner par le biais de serveurs, suivant un modèle incompatible avec le chiffrement de bout en bout. "Nous avons dû revoir la conception de l'ensemble du système pour qu'il fonctionne sans que les serveurs de Meta ne voient le contenu des messages", précise Timothy Buck, ajoutant qu'une nouvelle infrastructure a été développée pour l'occasion.



Celle-ci permet à Meta de ne pas diminuer la vitesse de transmission des messages ou de perturber les habitudes de chacun. La firme de Mark Zuckerberg dit avoir besoin que ses utilisateurs mettent à jour régulièrement leur application afin que la transition vers l'E2EE se fasse progressivement. Les tests préliminaires lancés aujourd'hui lui permettront d'y voir plus clair dans les étapes à suivre.

Une controverse en guise de coup d'accélérateur

Dans une lettre publiée en août par le média américain The Verge, un cadre de Meta affirmait que le chiffrement des messages envoyés via le réseau social Instagram était également en préparation. La lettre en question renseigne d'ailleurs sur les motivations derrière la promesse de Meta. Elle a été adressée le 3 août à Evan Greer, un militant du lobby Fight for the Future, lequel mène une campagne en faveur du chiffrement de bout en bout depuis l'essor d'une controverse impliquant Meta.



Intitulée "Make the DMs Safe", en français "Sécurisez les messages privés", la campagne fait allusion au fait que Facebook a livré à la police de l'état américain du Nebraska le contenu de conversations privées entre une adolescente et sa mère, au sujet de l'avortement de la première, devenu illégal dans de nombreux États du pays suite au volte-face de la Cour Suprême des Etats-Unis sur l'arrêt Roe vs. Wade. Ces informations ont donc permis aux forces de l'ordre de poursuivre en justice ces deux personnes. Ce changement juridique pourrait avoir motivé la finalisation du déploiement de ces technologies au sein de l'entreprise.