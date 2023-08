Meta revoit ses priorités et démantèle son équipe de chercheurs sur la structure des protéines

"L'équipe de recherche en IA de Meta vient de créer un modèle qui prédit le repliement des protéines 60 fois plus vite que l'état de l'art", se pavanait il y a neuf mois à peine Mark Zuckerberg. Alors qu'ils travaillaient sur un atlas recensant les structures moléculaires de quelque 772 millions de protéines métagénomiques, ces chercheurs ont vu leur projet scientifique ESMFold abandonné par l'entreprise. D'après les informations du Financial Times, l'équipe a en effet été démantelée par Meta au profit de son obsession pour l'IA générative.

Un duel remporté par l'IA générative

Meta met en effet les bouchées doubles en matière d'intelligence artificielle générative afin de ne pas se laisser distancer par ses concurrents. La seconde moitié de l'année fiscale 2023 de l'entreprise, que son CEO a baptisée "année de l'efficacité", sera donc dédiée aux progrès de son grand modèle de langage Llama 2, à la mise œuvre de robots conversationnels dotés de personas, et aux outils open-source AudioCraft et MusicGen.



Mais plus à la recherche fondamentale. L'équipe a été discrètement démantelée au printemps alors qu'une nouvelle vague de licenciements affectait les effectifs de la multinationale. Avant cela, le projet ESMFold utilisait l'intelligence artificielle pour prédire le phénomène scientifique de repliement des protéines et devait concurrencer AlphaFold, le projet similaire de Google DeepMind.



La technologie devait être affinée par les chercheurs dans les mois à venir. Une mise à jour de l'ESM Metagenomic Atlas avait même eu lieu en mars, ajoutant quelque 155 millions de protéines à la base de données ouverte. Mais voilà le projet enterré. Interrogé par le Financial Times, un ex-chercheur du projet ESMFold et responsable de l'ingénierie au sein de la division IA de Meta, a commenté la décision. "Meta a essayé d'aligner sa stratégie de recherche pour mieux comprendre comment créer de l'intelligence avancée qui puisse aider Meta en tant qu'entreprise, plutôt que de se contenter de quelques projets de curiosité."

L'avenir incertain de la base de données

Il est désormais l'heure de se questionner sur ce qu'il adviendra d'une telle base de données scientifiques. Si le démantèlement de l'équipe d'ESMFold illustre le peu de crédit qu'accorde Mark Zuckerberg aux avancées scientifiques qui ne génèrent pas de revenus immédiats pour son entreprise, les chercheurs espèrent que l'ESM Metagenomic Atlas sera maintenu sur le long terme.



Pourront-ils utiliser eux-mêmes l'algorithme d'ESMFold pour faire avancer la science ? Rien n'est moins sûr et Meta n'a pas répondu à l'interrogation soulevée par le Financial Times. Le progrès scientifique était pourtant l'objectif affiché par Meta, en novembre dernier, évoquant "des applications pratiques dans des domaines tels que la médecine, la chimie verte, les applications environnementales et les énergies renouvelables". Des domaines qui pourront bien attendre la prochaine volte-face de Mark Zuckerberg.