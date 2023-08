Meta s'apprête à lancer Code Llama, un modèle d'IA open source capable de générer du code

Un mois après avoir lancé son grand modèle de langage (LLM), Llama 2, Meta continue de batailler pour rattraper l'avance d'OpenAI en matière d'intelligence artificielle générative. Comme le média américain The Information l'a rapporté le 17 août, la firme de Mark Zuckerberg s'apprêterait à lancer un nouvel outil d'IA intitulé Code Llama. Il permettra à ses utilisateurs de générer, à partir de prompts en langage naturel, du code de programmation et de s'en voir suggérer au fur et à mesure du processus.

L'open source en guise d'argument marketing

The Information précise que Code Llama a été conçu pour aider les entreprises à développer des assistants pilotés par l'intelligence artificielle. Pressenti pour être déployé dès la semaine prochaine, ce nouvel outil reposerait, comme son nom l'indique, sur Llama 2. Comme ce dernier, Code Llama sera d'ailleurs disponible en open source.



Une concurrence qui s'annonce rude pour les autres colosses de l'IA générative qui, à l'instar d'OpenAI, Google et Amazon, qui développent des outils propriétaires pour aider les développeurs à coder : le CodeWhisperer d'Amazon, AlphaCode chez Deepmind et Codex, l'outil d'OpenAI capable de générer du code qui équipe depuis fin 2021 le GitHub Copilot.



Ces dernières semaines, Meta a multiplié les annonces en matière d'IA générative et semble miser sur l'open source et la gratuité pour rattraper son retard et convaincre de nouveaux utilisateurs par milliers. La société de Mark Zuckerberg doit également lancer prochainement des chatbots personnifiés, accessibles sur ses principaux réseaux sociaux.