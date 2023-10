Meta souhaite facturer 10 euros par mois pour une version sans publicités de Facebook et Instagram

Meta se prépare à une révolution majeure en Europe. Pour respecter les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la maison-mère de Facebook et Instagram prévoit en effet de lancer un abonnement payant sur le continent, qui permettrait d'y désactiver toutes les publicités.



L’information, d’abord publiée début septembre par le New York Times, est confirmée par le Wall Street Journal. Le quotidien américain apporte des détails supplémentaires sur les prix de cette offre. Meta prévoit de facturer dix euros par mois depuis un ordinateur, et 13 euros depuis un smartphone pour tenir compte des commissions prélevées par Apple et Google. Pour bénéficier de cet abonnement à la fois sur Facebook et Instagram, il faudra débourser 16 ou 19 euros par mois.

Manque à gagner

Ces tarifs semblent relativement élevés, mais ils doivent permettre à Meta de compenser le manque à gagner qu'occasionnerait l'absence de publicité. En Europe, le géant américain génère en moyenne entre 5 et 6 euros par mois de recettes publicitaires par utilisateur sur Facebook – le revenu moyen sur Instagram n’est pas publié. En outre, les personnes susceptibles de s’abonner sont probablement des utilisateurs très actifs, qui rapportent plus que la moyenne.



Selon le Wall Street Journal, Meta espère pouvoir lancer cet abonnement au cours des prochains mois. La société a déjà entamé des discussions avec les régulateurs européens et avec la Data Protection Commission (DPC) irlandaise, son autorité de référence dans le cadre du guichet unique européen. Elle a également partagé ses plans avec d’autres Cnil européennes.

Respecter le RGPD

Car l’objectif de Meta est avant tout de trouver une parade pour respecter le RGPD. Celui-ci impose en effet de recueillir le consentement des internautes pour utiliser leurs données personnelles à des fins publicitaires. La solution retenue initialement par le groupe de Mark Zuckerberg a été retoquée en début d'année par les Cnil européennes, se traduisant aussi par une amende de 390 millions d’euros.



L'entreprise redoute que de nombreux utilisateurs refusent l’utilisation de leurs données personnelles – comme c’est le cas pour le pistage publicitaire sur iOS. Elle ne pourra alors plus leur proposer de publicités ciblées, vendues plus bien plus cher que les autres. Elle redoute ainsi une chute de son chiffre d'affaires. Pour éviter un tel scénario, Meta doit proposer une alternative au consentement. Sa solution : un abonnement payant.

“Tarif raisonnable"

La question est désormais de savoir si cette alternative sera autorisée par les régulateurs. En France, la Cnil estime que “conditionner l’accès à son contenu, soit à l’acceptation de traceurs contribuant à rémunérer son service, soit au paiement d’une somme d’argent, n’est pas interdit par principe puisque cela constitue une alternative au consentement aux traceurs”.



Mais elle souligne aussi que “cette contrepartie monétaire ne doit toutefois pas être de nature à priver les internautes d’un véritable choix”. Et donc qu’elle doit être proposée à un “tarif raisonnable". Autrement dit : Meta va devoir convaincre les régulateurs que ses prix ne sont pas trop élevés.