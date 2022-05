Meta va annuler certains projets de sa division Reality Labs suite à ses résultats financiers

Douche froide pour Meta Platforms. Dépenser sans compter pour accélérer la maturation des technologies de réalité virtuelle et augmentée, c'est fini. Reuters rapporte le 11 mai que l'entreprise s'apprête à arrêter certains projets et à en remettre d'autres à plus tard au sein de sa division Reality Labs, qui est au centre de sa nouvelle mission tournant autour du métavers.



Ce revirement est la conséquence directe des résultats financiers ternes de l'entreprise, dont les revenus proviennent majoritairement de ses activités publicitaires liées aux réseaux sociaux Facebook et Instagram. Pris de cours par la popularité explosive de TikTok et mis en difficultés par la nouvelle politique publicitaire d'Apple sur iOS, Meta doit se serrer la ceinture pour limiter la casse... et le mécontentement de ses actionnaires.



Réduire les coûts

Pour rappel, les activités de Meta autour de la réalité virtuelle et augmentée (qui incluent beaucoup de recherche et développement, mais aussi des embauches à grande échelle et l'investissement dans des contenus) ont représenté une perte supérieure à 10 milliards de dollars en 2021, et dépassant trois milliards de dollars au premier trimestre 2022. Or cette activité ne sera pas une source majeure de revenus avant 2030, d'après Mark Zuckerberg.



Il fallait donc réduire la voilure. D'après les informations auxquelles Reuters a eu accès, le détail des projets annulés ou mis au placard sera communiqué aux équipes de Meta sous sept jours. Aucun licenciement ne devrait avoir lieu, mais Meta va aussi réduire ses ambitions en matière de recrutement. Sa division Reality Labs emploie aujourd'hui environ 18 000 personnes, et 10 000 recrutements sous cinq ans avaient été annoncés en Europe l'année dernière. Meta avait annoncé lors de ses résultats trimestriels qu'il réduirait ses dépenses annuelles de 3 milliards de dollars.



Cependant, qu'on ne s'y méprenne pas, Meta reste fermement engagé sur la voie du "métavers", ou tout du moins sur ce qu'il perçoit comme la prochaine grande architecture d'informatique personnelle, après le smartphone. L'objectif pour Meta est de ne plus être à la merci d'Apple et Google (qui règnent sans partage sur leurs écosystèmes iOS et Android respectifs), et il fait pour l'instant la course en tête dans ce domaine encore jeune. Toute la question est désormais de savoir s'il tiendra la distance.