Météo-France victime d’une cyberattaque par déni de service

Quasiment inaccessibles du soir du 11 avril à l'après midi du 12 avril, les sites Internet et l’application de Météo-France avaient en fait été touchés par une attaque informatique par déni de service (DDoS). L’information a été confirmée par l’établissement public, qui assure avoir pu rétablir le service rapidement.

Outre les sites grand public, la cyberattaque a également perturbé “les extranets des clients institutionnels et commerciaux”. Tout comme “les moyens de télétravail”, qui étaient inaccessibles pour les employés.

En revanche, Météo-France précise que “la chaîne de prévision météorologique n'a pas été perturbée, de la réception des observations au calcul des modèles numériques sur supercalculateur, jusqu’à l'utilisation des données par nos prévisionnistes”.

L'assemblée nationale aussi touchée

Ainsi, “l’établissement a pu continuer à réaliser et diffuser les produits, notamment la carte de vigilance, via les réseaux sociaux et des envois directs vers les services de l’État", indique-t-il dans son communiqué.

Une attaque par déni de service consiste à multiplier les connexions en très grand nombre vers un site Internet, afin de saturer ses serveurs et de le rendre inaccessible. Surtout symboliques car généralement sans gravité ni conséquences durables, ces attaques se sont multipliées en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le mois dernier, le site de l’Assemblée nationale avait été touché.