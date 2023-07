Michaël Deheneffe (Orange Business) : "L'investissement d'Orange dans l'IA sera massif"

Les activités cloud, digital, IA et data emploient 6500 personnes en Europe chez Orange Business, dont 4000 en France. Michaël Deheneffe, VP Data & IA, et directeur Marketing, Innovation et Stratégie de la partie Digital Services chez Orange Business, a la responsabilité de conduire les projets de développement dans ces différents domaines au sein de l'activité ESN de la branche, et incarne l'évangélisation sur les sujets Data à la fois en interne et à l'extérieur de l'entreprise.



Ce qui touche des activités aussi variées que la cybersécurité, l'expérience utilisateur et collaborateur, ou encore la transition écologique. Et bien sûr l'IA générative, grande tendance du moment.



L'Usine Digitale : Quel regard portez-vous sur l'intelligence artificielle générative ?



Michaël Deheneffe : C'est une tendance majeure car il s'agit d'une vraie disruption technologique, à l'adoption colossale (vs le quantique ou le métavers par exemple), et qui ne nécessite pas de device particulier chez le client puisqu'elle sera intégrée aux applications du quotidien. Cela fait 20 ans que je n'ai pas vu une disruption qui réunissait ces trois facteurs. La vague qui arrive est immense.



Mais ce n'est pas la seule grande tendance actuellement dans le domaine de l'IA. L'IA "at scale" (MLOps, AIOps…) est une marche haute à gravir pour les entreprises, notamment en cybersécurité et cyberdéfense.



Quels sont vos projets dans le domaine de l'IA générative ?



Orange Business va l'appliquer à trois niveaux : en interne, pour nos propres besoins. Nous allons nous appliquer à nous-mêmes ce que l'on propose aux clients. Ensuite, parmi nos solutions, nous regardons sur lesquelles lancer des initiatives. Les centres de contacts (vocaux, textuels, vidéo) en font partie. Enfin, nous allons accompagner nos clients dans le test et l'utilisation de l'IA générative.



Les plus grandes entreprises sont déjà assez bien accompagnées, mais la grande entreprise en-dessous du CAC40 et les moyennes sont coincées entre deux tendances. Elles ne peuvent pas laisser passer le train, mais elles ont peur de faire d'immenses bêtises, entre les fuites de données, le respect de la propriété intellectuelle, les "hallucinations" et la confidentialité. Nous avons des partenariats avec OpenAI, Microsoft et Google, notamment, sur ces sujets. Le but est d'ouvrir à nos clients des environnements sécurisés, containerisés, qui ressemblent à ChatGPT.



Nous avons vraiment un rôle à jouer dans les ETI et les grandes entreprises. Je ne crois pas aux cas d'usage pré-packagés. Chaque entreprise a ses propres contraintes, ses process. Nous ferons donc des choses qui combineront des briques fonctionnelles, que nous assemblerons en fonction des clients. Avec, disons, une part de deux tiers de préfabriqué.



Comment articuler l'IA générative avec les réglementations sur les données, justement ?



Nous avons développé une méthode pour tenir compte du RGPD et de l'IA Act dès la conception. Nous travaillons sur l'anonymisation des données, par la création de données synthétiques, pour avoir des modèles apprenants sur une population miroir, sans aucune donnée personnelle identifiante à l'entrée. Nous avons l'habitude de le faire dans le domaine de l'analyse des données des réseaux télécoms, pour suivre par exemple des flux de population.



On a vu qu'Accenture, qui conseille également les grandes entreprises, allait investir 3 milliards de dollars dans sa practice IA et Data. Quels seront les investissements d'Orange ?



L'investissement du groupe va être massif, et concernera les formations, les partenariats, les prototypes. La ligne budgétaire est en train d'être fixée. Nous allons essayer de faire partie des pionniers du marché. Nous ferons des annonces à ce sujet en septembre.



Sur les sujets Data, qu'est-ce ce qui vous occupe actuellement ?



L'une des grandes problématiques actuelles, pour les entreprises, est de savoir comment combiner le fait de donner accès aux données à tous les membres de l'organisation, tout en conservant une bonne gouvernance des données et donc en limitant certains droits. C'est ce qu'on appelle le "data mesh".



De manière plus générale, la qualité des données est une question centrale. Ce n'est pas parce qu'une donnée est présente qu'elle est de bonne qualité. Résoudre les problèmes de qualité passe par la mise en place de data lakehouses notamment, mais surtout par une culture de la data dans toute l'entreprise. Toutes n'ont pas ce socle commun. D'où l'importance des formations, que nous proposons notamment dans des grandes banques et des entreprises du CAC40.



Aujourd'hui, il y a 15 à 20% d'hallucinations avec l'IA générative. Le problème n'est pas que l'IA apporte des réponses fausses, c'est que celles-ci soient vraisemblables. La solution passera par la qualité des données en input.



Des nouvelles de Bleu, le projet de cloud de confiance d'Orange et CapGemini avec Microsoft, qui vient de recevoir le feu vert de la Commission européenne ?



Bleu nous permettra de proposer de l'IA générative vraiment souveraine. Ce sera une combinaison unique sur le marché. Nous attendons encore le calendrier de mise à disposition définitif.