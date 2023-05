Micro Oled : Samsung Display rachète eMagin pour 218 millions de dollars

Samsung Display, division du groupe coréen dédiée à la production d'écrans, annonce le 17 mai 2023 avoir signé un accord de fusion avec eMagin, spécialiste américain du Micro Oled, pour 2,08 dollars par action, soit environ 218 millions de dollars. L'opération devrait se conclure au deuxième semestre, et eMagin continuera d'opérer depuis ses bureaux situés dans l'État de New York.



Le coréen acquiert ce faisant une position dominante sur un segment où il n'était pas présent, bien qu'étant un fournisseur majeur d'écrans Oled pour smartphones et téléviseurs. Les micro-écrans sont en effet fabriqués directement sur une galette de silicium, un procédé très différent des écrans de plus grande taille. Comme leur nom l'indique, ils sont plus petits, et disposent en sus d'une densité de pixels très élevée, qui les rend particulièrement intéressants pour les casques de réalité virtuelle ou augmentée.

Le marché XR a "un potentiel de croissance significatif"

Une catégorie de produits à l'essor encore limité (le leader du secteur, le Meta Quest 2, s'est écoulé à environ 20 millions d'unités depuis fin 2020), mais sur laquelle mise de nombreux constructeurs, dont Apple et Samsung lui-même. Ils y voient à long terme un potentiel successeur au smartphone. Samsung Display s'assure donc par cette acquisition qu'il ne ratera pas le marché. Son président et CEO, Joo Sun Choi, déclare compter sur "un potentiel de croissance significatif" dans les années qui viennent.



eMagin est un pionnier des microdisplays avec un premier modèle commercialisé dès 2001, et il dispose d'une technologie brevetée qui le placerait devant la concurrence, à en croire ses responsables. Mais il ne disposait pas jusqu'ici de ses propres capacités de production, chose que lui apportera Samsung Display.