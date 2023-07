Microoled, b:bot, Sonio… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

MicroOled a levé 21 M€

Applications et technologies d’entreprise

Fabricant de micro-écrans Oled.

Investisseurs : Jolt Capital, Bpifrance, Cipio Partners, Ventech



b:bot a levé 16 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Concepteur d'une machine de transformation des bouteilles plastiques.

Investisseurs : Eiffel Investment Group, Crédit Agricole de Normandie-Seine, Normandie Participations



Sonio a levé 13 M€

Beauté, Santé

Logiciel de détection et de diagnostic des anomalies du fœtus.

Investisseurs : Cross Border Impact Ventures, EIC Fund, Elaia Partners, OneRagtime, Bpifrance, business angels



Quobly a levé 12 M€

Applications et technologies d’entreprise

Développeur de processeurs de calcul quantique.

Investisseurs : Quantonation Ventures, Bpifrance, Supernova Invest, Innovacom



Finres a levé 4,1 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Logiciel d’évaluation des risques climatiques sur l'agriculture.

Investisseurs : Speedinvest, Illuminate Financial, Ventech, Kima Ventures, Plug and Play Tech Center, Raise Sherpas, Better Angle, business angels



Narval a levé 4 M€

Finance, Assurance

Plateforme de gestion de wallets d’actifs numériques dédiée aux entreprises.

Investisseurs : : BlockTower Capital, Fabric Ventures, a16z



Fairlyne a levé 3 M€

Loisirs, Tourisme

Marketplace de revente de billets en marque blanche pour l’industrie du voyage.

Investisseurs : Speedinvest, Evolem, Kima Ventures, FJ Labs, business angels



Stokelp a levé 3 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Place de marché B2B de surstocks alimentaires.

Investisseurs : OneRagtime, Ventech, R&CO4Generations, Better Angle



Comand AI a levé 3 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel d’analyse et de planification des opérations militaires.

Investisseurs : Frst, Kima Ventures, Tiny VC, business angels



Ouidrop a levé 1,5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Développeur de consignes robotisées destinées au click & collect.

Investisseurs : Spring Invest, Better Angle, business angels.



Bioceanor a levé 1,5 M€

Environnement

Logiciel d'analyse prédictive de la qualité de l'eau.

Investisseurs : The Yield Lab Europe, Inventures Investment Partners, Ifremer Innovation Investissements, Caisse d’Épargne Côte d’Azur, Région Sud Investissement



Show You a levé 1 M€

Immobilier, Construction

Logiciels à destination des promoteurs immobiliers.

Investisseurs : Hand Partners, Kreaxi, Holnest, Crédit Agricole Création



Aveine a levé 700,000€

Restauration & Agro-alimentaire

Concepteur d'un aérateur de vin connecté.

Investisseurs : business angels