Microoled va s'introduire en Bourse pour devenir le standard mondial des lunettes connectées

A l'heure où les fabricants d'optique pour la réalité augmentée passent sous la coupe des géants du numérique (Snap, Meta), Microoled, spécialiste des micro-écrans OLED, annonce son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, la place dédiée aux PME à forte croissance. La société grenobloise, qui s'est développée essentiellement sur fonds propres, a investi 25 millions d'euros en R&D et a connu 50% de croissance en 2020, entend "accélérer, en profitant des formidables opportunités du marché de la réalité augmentée", indique-t-elle dans un communiqué.



Un nouveau produit dédié à la réalité augmentée

Microoled a développé ActiveLook, une technologie très basse consommation pour les lunettes connectées regroupant bloc optique, composants électroniques, batterie et logiciels, qui est utilisable par les fabricants de lunettes de sport (cyclisme, running) pour afficher en temps réel des indicateurs de performances et des informations de navigation. Ses écrans sont fabriqués à Grenoble. Elle est devenue en 14 ans le deuxième fournisseur mondial de micro-écrans OLED, utilisés également dans les lunettes de vision nocturne à infrarouge, les caméras, les jumelles, les appareils ophtalmiques et les microscopes.



Une nouvelle version de son système, ActiveLook Next, un module de moins de 7 grammes disposant de 12 heures d'autonomie et doté d'une résolution de 304 x 256 pixels, sortira au premier trimestre 2022. Elle s'attend à bénéficier de la croissance du marché des lunettes de réalité augmentée, qui devrait selon ses références atteindre 3,9 millions d'unités en 2024 (contre 300 000 en 2020).



Multiplier par 5 le chiffre d'affaires en 5 ans

Microoled a dépassé en 2020 le million d’écrans vendus, la centaine d’employés, et les 20 millions d’euros de chiffre d'affaires. La société, qui compte une centaine de clients dans plus de 25 pays, a dégagé une marge d'Ebitda de 35% en 2020. L'exercice 2021 devrait se solder par un chiffre d’affaires supérieur à 22 millions d'euros. En 2024, elle souhaite franchir le cap des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis monter à 110 millions en 2026.



Son objectif est de devenir le standard mondial des lunettes sportives connectées. En allant chercher du financement sur le marché boursier, Microoled compte investir dans le marketing (notamment dans sa marque propre, Engo Eyewear), dans les partenariats, et augmenter ses capacités de production en Europe et en Asie. Pour cela, elle va créer une co-entreprise en Chine en 2022 et une 3e ligne de production en France en 2023.



Selon une étude de GlobalData, le marché de la réalité augmentée dans son ensemble (composants, hardware, applications, contenus) représentait 5 milliards de dollars en 2020, et pourrait être multiplié par 10 en 10 ans.