Microsoft 365 Copilot coûtera 30 dollars par utilisateur et par mois

A l'occasion de sa conférence Inspire, Microsoft a dévoilé le prix de son offre Microsoft 365 Copilot : 30 dollars par utilisateur et par mois pour les offres E3, E5, Business Standard et Business Premium. Cet assistant basé sur le modèle d'intelligence artificielle GPT-4 d'OpenAI avait été annoncé en mars, mais n'est toujours pas disponible publiquement.



Microsoft le présente comme un outil polyvalent capable aussi bien de créer une ébauche de texte dans Word ou transcrire une réunion Teams que de rédiger une proposition sur la base d'un tableau Excel ou créer une présentation PowerPoint à partir d'un document texte. Le système fonctionne en analysant l'environnement de travail de l'utilisateur (emails, contacts, documents...) pour être le plus pertinent possible. Il est pour l'instant en cours de test auprès d'une vingtaine d'entreprises partenaires.

Bing Chat arrive en entreprise

Si Microsoft 365 Copilot reste inaccessible pour le moment, Bing Chat arrive enfin en entreprise en mode "preview". Il dispose des mêmes capacités que le Bing Chat grand public, mais appliqué aux données d'entreprise. L'intérêt est que ces dernières restent dans un environnement restreint, évitant la fuite d'informations confidentielles. La bonne nouvelle est que Bing Chat Enterprise est gratuit pour les abonnements Microsoft 365 E5, E3, Business Standard et Business Premium. Pour les autres, il sera disponible avec un abonnement séparé (à 5 dollars par mois et par utilisateur) à une date ultérieure.



Microsoft a également ajouté de nouvelles fonctionnalités à Sales Copilot, l'assistant intégré dans son offre CRM Dynamics 365 Sales. Il est désormais possible d'obtenir des résumés d'opportunités commerciales générés automatiquement, de créer des brouillons d'emails de démarchage et d'auto-générer des préparations en vue de réunions. Par ailleurs, l'entreprise indique que 4500 clients utilisent désormais Azure OpenAI, dont la disponibilité a été étendue en Europe, et qui est désormais disponible dans certains pays d'Asie.