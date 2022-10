Microsoft, Adobe, Accenture... Meta multiplie les partenariats pour la productivité en réalité virtuelle

Meta présente son casque de réalité mixte Quest Pro comme principalement destiné aux usages professionnels. Cela implique d'avoir des applications dédiées, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'ici pour les produits grand public de l'entreprise. Lors de sa conférence Connect 2022 du 11 octobre, Meta a donc annoncé des partenariats avec plusieurs grands noms de la productivité, à commencer par Microsoft.



Windows et Office 365 en réalité virtuelle

Mark Zuckerberg y a eu un échange par vidéo interposée avec Satya Nadella, annonçant l'arrivée de Microsoft Teams sur les appareils Quest Pro et Quest 2 pour des réunions immersives, ainsi que la capacité de streamer son bureau sous Windows et d'accéder entre autres aux applications Office 365 (Excel, Word, Powerpoint, Outlook...) et aux documents hébergés sur Sharepoint.



Par ailleurs, Teams et Horizon Workrooms vont être intégrés l'un à l'autre et il sera possible de rejoindre une réunion Teams depuis Workrooms, mais aussi d'utiliser des avatars Meta dans les réunions immersives de Teams. A noter qu'un partenariat similaire concernant les avatars a également été annoncé avec Zoom et sera effectif début 2023.



Enfin, Microsoft InTune et Azure Active Directory pourront désormais gérer le Quest 2 et Quest Pro. Meta travaille toujours en parallèle sur sa propre solution MDM (gestion d'appareils mobiles) et d'administration de comptes à destination des entreprises. Baptisée Meta Quest for Business, elle devrait être annoncée d'ici la fin de l'année. Elle inclura des garanties supplémentaires ainsi qu'un support technique privilégié et sera commercialisée sous forme d'abonnement SaaS.

Autodesk et Adobe ne sont pas en reste

Microsoft n'est pas le seul partenaire de Meta, qui dit travailler avec "des dizaines d'entreprises pour créer de nouvelles expériences" depuis un an. Autodesk en fait partie. Le géant de la conception 3D prépare une mise à jour de son application de revue de conception collaborative pour prendre en charge le Quest Pro.



Adobe développement également des versions VR de ses applications Substance 3D, qui arriveront sur Quest Pro et Quest 2 l'année prochaine. L'éternel Adobe Acrobat sera aussi de la partie afin de pouvoir travailler sur des documents PDF depuis un environnement virtuel.



Enfin (et surtout), Meta va ouvrir son écosystème aux éditeurs de solutions professionnelles indépendants. Un programme dédié à ces fameux "Independent Software Vendors" (ISV) sera lancé l'année prochaine. Ces derniers ont été le moteur de l'adoption des technologies immersives dans le monde professionnel jusqu'à présent, mais peu d'entre eux étaient amenés à travailler avec Meta hors des Etats-Unis. Espérons que ce nouveau programme change la donne.

Une expérience solo pour Horizon Workrooms

Meta n'a pas lésiné de son côté sur Horizon Workrooms, son application de réunion en réalité virtuelle. Grâce au Quest Pro et à ses nouveaux capteurs, les avatars peuvent désormais reproduire les expressions du visage et montrer précisément qui regarde quoi, ce qui permet des interactions beaucoup plus naturelles. A noter qu'une une nouvelle version desdits avatars arrivera en début d'année prochaine.



Autre nouveauté prévue pour 2023 : la possibilité de visualiser des modèles 3D, attendue depuis le lancement de l'application. Celle-ci se limite aujourd'hui aux documents 2D projetés sur un tableau. En attendant, il est désormais possible d'utiliser des post-it sur le tableau en question.



L'annonce la plus intéressante concernant Workrooms est sans doute celle d'un nouveau "bureau personnel", qui permet de travailler avec trois écrans géants et quatre types d'environnements virtuels. Un mode passthrough est toujours présent afin de profiter des capacités du Quest Pro. Meta travaille par ailleurs sur une expérience de réalité mixte appelée "Magic Room", pensée pour des groupes de travail en situation hybride : certains à distances, d'autres réunis dans la même pièce. Elle est encore à l'état de prototype.

Accenture veut accélérer l'adoption XR en entreprise

Si ces annonces logicielles représentent un pas dans la bonne direction, le déploiement de ces technologies à grande échelle reste complexe en entreprise, d'autant que la réalité virtuelle comme augmentée trouvent encore principalement un intérêt pour des applications de terrain. Meta dispose d'un allié de taille pour accélérer en la matière : Accenture. Julie Sweet, CEO de ce grand spécialiste du conseil, est apparue à la conférence pour témoigner de son propre usage en la matière.



Accenture a déployé plus de 60 000 casques Quest 2 au cours des deux dernières années, s'en servant pour onboarder plus de 150 000 nouveaux collaborateurs. La multinationale s'appuie pour ce faire sur un campus virtuel développé en interne avec Microsoft, le "Nth Floor". On imagine sans trop de mal que les premières commandes de Quest Pro ont déjà été passées.



Lors d'un entretien réalisé le mois dernier, Yves Bernaert, directeur exécutif responsable Europe d’Accenture Technology, nous donnait d'ailleurs une preuve de l'intérêt réel de cette expérience VR : Accenture continue de s'en servir alors même que les périodes de restrictions liées au Covid-19 sont terminées. "Nous avons de très bons retours dessus, de l'ordre de 4,7 sur 5. Et nous commençons à utiliser ces technologies dans certaines réunions de management aussi, afin d'augmenter les interactions par rapport à la visioconférence."



Mais Accenture est surtout à l'écoute de ses clients. Il a créé une division dédiée, le Metaverse Continuum Business Group, au mois d'avril afin de mieux s'attaquer à la tâche. Elle compte déjà plus de 1000 collaborateurs rien qu'en Europe. "Plus d'un tiers de nos clients historiques parlent de ces technologies au niveau stratégique ou ont des projets pilotes en cours de réalisation. Les choses s'accélèrent, c'est sans commune mesure avec le passé", nous confiait Yves Bernaert en septembre.