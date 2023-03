Microsoft ajoute un "copilote" basé sur GPT-4 à sa suite bureautique Office 365

Microsoft continue d’ajouter des couches d’intelligence artificielle générative à ses produits phares. Après son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge, c’est au tour de Microsoft 365, sa suite bureautique en ligne qui inclut Word, Excel et Powerpoint, de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.

“C’est une étape majeure qui va fondamentalement changer notre façon de travailler et qui va ouvrir la voie à une nouvelle vague de gains de productivité", a assuré, jeudi 16 mars, Satya Nadella, le patron du géant de Redmond au cours d’un événement consacré au “futur du travail avec l’IA”.

Ces nouvelles fonctionnalités sont regroupées au sein d’une option "copilote", comme sur GitHub. Elles s’appuient sur le grand modèle de langage GPT-4, dévoilé mardi soir par OpenAI, et qui équipait déjà Bing et Edge. La start-up américaine est un partenaire privilégié de Microsoft, qui a injecté plus de 10 milliards de dollars dans son capital et lui a construit le supercalculateur sur lequel elle entraîne ses modèles.

“Faire des choses impossibles jusqu’à présent”

Sur Word, cet agent pourra rédiger des brouillons ou raccourcir un paragraphe, mais aussi rédiger une proposition sur la base des données d'un tableur. Sur Excel, il pourra analyser des données ou formuler des prédictions. Sur Powerpoint, il pourra créer des présentations à partir d'un simple document texte. Sur Outlook, il pourra écrire des e-mails et résumer des conversations. Et sur Teams, il pourra noter les points importants d’une réunion.

Microsoft va aussi lancer un nouveau produit, baptisé Business Chat. Celui-ci sera connecté aux différentes applications de Microsoft 365 mais aussi aux données internes des entreprises. Il sera ainsi capable d’analyser l’ensemble de ces sources pour “faire des choses impossibles jusqu’à présent”, assure Microsoft. Le créateur d'Office et Windows teste déjà ce "copilote" avec 20 entreprises clientes. L'accès sera étendu à d'autres clients "dans les mois qui viennent", de même que les tarifs, options de déploiement et autres détails.

Il y a deux jours, Google avait aussi annoncé l’ajout de technologies d'IA générative à sa suite bureautique Workspace (Gmail, Docs…). Comme son rival, Google ne précise pas si ces outils seront disponibles auprès de tous les utilisateurs ou seulement des entreprises.