Microsoft Azure a généré deux fois moins de revenus qu'Amazon Web Services en 2022

Microsoft s'est toujours bien gardé de révéler les chiffres exacts liés à sa plateforme cloud Azure, évitant ainsi les comparaisons avec le leader du secteur : Amazon Web Services (AWS). Mais un document transmis dans le cadre d'une enquête antitrust aux Etats-Unis, et mis en ligne par erreur sur un site public cette semaine, a mis en lumière l'écart entre ces deux business.



Répéré par The Information, le document montre qu'Azure a engrangé 34 milliards de dollars de revenus sur les 12 mois s'étalant de juillet 2021 à juin 2022. AWS a de son côté généré 72 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période. Si la position dominante d'Amazon n'est un secret pour personne, la différence de part de marché entre les deux organisations est supérieure aux estimations les plus courantes.

Google, un numéro trois pas si distant

Elle montre aussi que Google Cloud, numéro trois du secteur, n'est au final pas si loin derrière Microsoft, avec 26 milliards de revenus déclarés sur l'année fiscale 2022, et une croissance soutenue sur plusieurs années. Cette division de Google a d'ailleurs été bénéficiaire pour la première fois de son histoire au premier trimestre 2023, avec 7,4 milliards de dollars de revenus (soit 27,5% de croissance par rapport à la même période en 2022).



Jusqu'à présent, Microsoft a préféré regrouper les chiffres financiers d'Azure avec ceux de ses activités liées au services en entreprise, à SQL Server et à Windows Server. Cette division "Intelligent Cloud" a engendré 22 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre fiscal le plus récent de Microsoft, soit une croissance de 16% d'une année sur l'autre. Néanmoins la part exacte d'Azure dans cette croissance n'est pas connue.



Cette fuite, et les doutes des investisseurs qui risquent de suivre (avec au bout du compte un risque pour la valorisation en bourse), pourrait enfin conduire Microsoft à faire preuve de transparence sur les performances financières d'Azure. Car il reste une zone d'ombre et non des moindres : la profitabilité d'Azure. Amazon a réussi à faire de sa plateforme cloud une vache à lait et ce depuis quasiment 10 ans maintenant, mais Google a eu beaucoup plus de difficultés à atteindre la rentabilité. Qu'en est-il du numéro deux ?