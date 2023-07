Microsoft, Binance, Getir, Niantic… Notre récap' des licenciements dans la Tech

Le rythme des destructions d'emploi dans la tech a poursuivi son ralentissement en juin, pour s'établir à un peu plus de 10 000 selon le site qui traque ces annonces, Layoffs.fyi. La France continue de bien résister au choc selon Numeum, avec plus de 6000 créations nettes d'emplois en juin. Au premier semestre, le syndicat de l'écosystème numérique français indique que 42% des start-up ont été créatrices d’emplois, tandis qu'un quart (2676 entreprises) ont supprimé des postes.

Du côté des licenciements, voici un échantillon des annonces intervenues cet été.

Microsoft en rajoute une couche

L'acteur du quick commerce Getir, qui a fermé le rideau en France (1700 salariés concernés), a annoncé un plan social portant sur plus de 1500 postes en Espagne.

Les autres plus gros plans de suppressions de postes se trouvent dans le secteur du logiciel. Les américains Amdocs (logiciels d'entreprise) et FNZ (plateformes d'investissements pour les gestionnaires de patrimoine) ont supprimé respectivement 2000 postes (6% des effectifs) et un millier (15%). Même tarif chez Microsoft, qui a rajouté 1000 départs aux 10 000 déjà annoncés en janvier, notamment dans les ventes et la relation clientèle.

Binance en mauvaise posture

L'autre grosse information concerne la plateforme crypto Binance, en proie à de grosses difficultés d'ordre judiciaire et réglementaire, qui a licencié 1000 salariés selon le Wall Street Journal et pourrait porter ce nombre à 3000 d'ici la fin de l'année d'après CNBC. En plus de ses démêlés judiciaires aux États-Unis, la plateforme s'est vue refuser plusieurs autorisations d'exercice en Europe. Autre acteur historique du monde de la crypto, Dapper Labs, qui a créé la collection de NFT Cryptokitties, a procédé à sa troisième volée de licenciements (51 postes) en moins de 12 mois.

On compte d'autres pertes d'emplois significatives dans le software, notamment chez New Relic (logiciels d'analytics) qui supprime 250 postes, et Anaplan (planification et prévision) qui en détruit 300. La plateforme de publicité programmatique pour les agences et les annonceurs Mediamath, un temps valorisée plus d'un milliard de dollars, a quant à elle fait faillite faute de pouvoir faire face à ses dettes, laissant sur le carreau environ 300 personnes.

Des licornes qui en voient de toutes les couleurs

Autre licorne américaine, ClickUp, qui développe une plateforme collaborative pour la gestion de projet, licencie elle aussi mais s'en tire avec 10% de ses effectifs en moins, soit 90 personnes. Quant à cette troisième licorne spécialiste de la méditation, Headspace, elle laisse quelque 180 salariés stressés d'avoir perdu leur emploi, soit environ 15% de ses effectifs.

Dans les autres secteurs, l'américain Niantic, connu pour son jeu en réalité augmentée Pokemon Go, a annoncé la suppression de 230 postes et annulé plusieurs projets. Dans le tourisme, Expedia a procédé à un nombre de licenciements non communiqué. Amazon a réduit les effectifs de sa division pharmacie de 80 personnes.

Uber lève le pied dans les RH

Dans la fintech, on compte 200 licenciements au sein de la licorne israélienne Payoneer (paiements internationaux), 150 chez le courtier en ligne Robinhood qui n'en finit plus de maigrir, ainsi que quelques dizaines chez le géant des paiements Stripe, qui a coupé dans ses effectifs dédiés au recrutement.

Uber a fait pareil en se délestant de 200 recruteurs, et a également coupé dans sa division de transport routier Uber Freight (50 licenciements).