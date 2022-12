Microsoft compte proposer le jeu Call of Duty sur Nintendo

Le patron de la division Xbox de Microsoft, Phil Spencer, a annoncé mercredi sur Twitter que l’entreprise américaine s’était engagée pour 10 ans auprès de Nintendo à proposer le jeu vidéo Call of Duty sur ses consoles. "Microsoft s’engage à faire en sorte que davantage de jeux soient accessibles à un plus grand nombre de personnes, quelle que soit la manière dont elles choisissent de jouer”, a-t-il tweeté.

“C’est bon pour la concurrence et bon pour les consommateurs”, a déclaré peu de temps après le président de Microsoft, Brad Smith, invitant Sony, le fabricant de consoles PlayStation, à “s’asseoir et à discuter” pour parvenir à un accord similaire.

Our acquisition will bring Call of Duty to more gamers and more platforms than ever before. That's good for competition and good for consumers. Thank you @Nintendo. Any day @Sony wants to sit down and talk, we'll be happy to hammer out a 10-year deal for PlayStation as well. https://t.co/m1IQxdeo6n