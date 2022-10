Microsoft développe un magasin de jeux mobiles Xbox pour concurrencer Apple et Google

Microsoft développe une boutique mobile Xbox pour proposer des jeux sur des appareils mobiles. L'entreprise cherche ainsi à concurrencer Apple et Google.



La firme de Redmond avait fait allusion à un magasin de "nouvelle génération" qu'il "développerait pour les jeux" plus tôt dans l'année, rappelle The Verge. Les détails de ses plans se retrouvent aujourd'hui dans des documents déposés auprès de la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni qui enquête sur l'acquisition à 68,7 milliards de dollars d'Activision Blizzard.

S'appuyer sur Call of Duty

L'autorité de la concurrence britannique a demandé à Microsoft de lui présenter le contexte autour de cette acquisition et ses ambitions. L'entreprise affirme vouloir se renforcer dans les jeux mobiles notamment via la création d'une plateforme et d'un magasin de jeux mobiles Xbox.



Le contenu d'Activision Blizzard, dont le très célèbre Call of Duty, va venir renforcer sa boutique de jeux destinés à fonctionner sur toute une gamme d'appareils, dont les smartphones. Pour lancer sa boutique, Microsoft entend s'appuyer sur la communauté d'Activision Blizzard car l'entreprise relève qu'il est compliqué de changer le comportement des consommateurs qui ont l'habitude d'utiliser les magasins d'applications d'Apple et Google. Microsoft assure vouloir miser sur le contenu proposé pour entraîner ces changements d'habitude.



Mais, rappelle The Verge, la politique restrictive d'Apple qui s'évertue à bloquer les magasins d'applications tiers sur iOS semble incompatible avec une arrivée prochaine de Microsoft sur les iPhones ou les iPads. Mais cela ne l'empêche pas d'envisager un magasin d'applications mobiles Xbox.

Une montée en puissance des jeux mobiles ?

Microsoft essaye de positionner son Xbox Cloud Gaming comme une option pour le jeu mobile : la plateforme est accessible sur le Steam Deck de Valve. Microsoft a également noué un partenariat avec Logitech et Razer pour leurs futures consoles portables. Cela montre que la montée en puissance du jeu sur mobile pourrait venir des smartphones et tablettes mais également d'autres appareils.



Les jeux font partie des téléchargements les plus populaires sur mobile et génèrent des achats intégrés dans les magasins d'applications. Microsoft veut clairement une part de ce gâteau. Mais l'entreprise explique à l'autorité britannique n'avoir aucune présence significative dans les jeux mobiles. Il assure même qu'Activision Blizzard pourra lui apporter des connaissances dans ce domaine.



Toutefois, la CMA se concentre sur le marché du jeu console dans le cadre de son enquête qui selon Microsoft représente une parte de plus en plus petite du marché global. Dans un graphique, Microsoft assure que le marché du jeu représente 165 milliards de dollars en 2020 dont : 33 milliards de dollars pour les consoles (20%), 40 milliards de dollars pour les PC (24%) et 85 milliards de dollars pour les jeux mobiles (51%).

Une aide pourrait venir d'Epic Games

S'ériger comme un concurrent de Google et Apple va prendre du temps et Microsoft va devoir courtiser des développeurs tiers. La firme de Redmond s'est engagée à un ensemble de principes permettant aux développeurs de gérer librement leur magasin d'applications sur sa plateforme mobile Xbox, relève The Verge. Ils pourraient notamment proposer leur propre système de paiement.



Pour son lancement, Microsoft pourrait trouver un allier du côté d'Epic Games avec lequel il s'est associé. Le développeur de Fortnite mène une bataille contre Apple et les conditions imposées dans son magasin d'applications et l'impossibilité de proposer un autre magasin d'application sur iOS.