Microsoft dévoile trois offres cloud dédiées aux secteurs manufacturier, financier et associatif

Après le retail et la santé, Microsoft s'attaque à trois nouveaux secteurs : les services financiers, l'industrie manufacturière et les organisations à but non lucratif. Via ces clouds, l'objectif est de proposer aux partenaires et aux intégrateurs de Microsoft la possibilité de créer des solutions en bout en bout adaptées aux besoins de chaque secteur.



Des solutions en bout en bout

Ces clouds industriels sont conçus pour être utilisés avec Azure, Teams, Microsoft 365, Dynamics 365 et Microsoft Power Platform. Ils sont destinés à relier les tâches de productivité en amont à la gestion des données en aval, détaille Microsoft dans son billet de blog.



Le Microsoft Cloud For Financial Services, dont la sortie est prévue en mars 2021, offre des fonctionnalités telles qu'un gestionnaire des prêts baptisé "Loan Manager" qui permettra aux prêteurs de conclure des prêts rapidement. La compagnie d'assurance canadienne Manuvie et la banque néerlandaise ABN AMRO testent actuellement la solution.



Un cloud développé avec Accenture, PTC, Siemens…

De son côté, le Microsoft Cloud for Manufacturing qui sera disponible en juin prochain s'adresse à l'industrie manufacturière. Pour développer cette solution, la firme de Redmond a tissé des partenaires avec PTC, Accenture, Siemens et Avanade.



Ce cloud est conçu pour fournir des fonctionnalités qui prennent en charge "les processus et les exigences de base de l'industrie" pour "connecter de manière transparente les personnes, les actifs, les flux de travail et les processus métier". L'objectif : aider les entreprises à devenir "plus résilientes".



Gérer la collecte des fonds

Le Microsoft Cloud for Nonprofit est dédié aux organisations à but non lucratif, qui sont "souvent confrontées à un patchwork de systèmes disparates", indique Microsoft. Disponible d'ici la fin du mois de juin prochain, il permettra de gérer la collecte de fonds, le recrutement de bénévoles, les campagnes de dons… L'association "Right To Play", dédiée aux enfants victimes de conflits, est passée de 100 à puis de 3000 donateurs mensuels, grâce à ce cloud, raconte Microsoft.



C'est en alimentait une politique de partenariats que Microsoft développe ces solutions, raconte Casey McGee, vice-président de la stratégie des partenaires ISV au sein Microsoft. Par exemple, pour le cloud dédié à la santé, l'entreprise a travaillé avec Nuance, Epic, Allscripts, GE Healthcare et Adaptive Biotechnologie.