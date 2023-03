Microsoft dévoile un copilote basé sur ChatGPT pour les professionnels du marketing et CRM

Dans une annonce publiée ce lundi 6 mars, Microsoft a présenté Dynamics 365 Copilot. La solution promet d’offrir un soutien dans les tâches de gestion en utilisant un modèle d'intelligence artificielle générative.

Le géant de Redmond promet que son "copilote", dont le nom est a priori inspiré de la fonctionnalité déjà déployée chez GitHub, sera aussi utile aux professionnels du marketing, de la relation client et des ventes qu'à ceux en charge de la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement. Le système permettra "de passer plus de temps sur les meilleurs aspects de son travail et moins de temps sur les tâches banales", détaille la société.

Automatiser les réponses aux clients...

Dynamics 365 Copilot permettra de limiter les tâches fastidieuses comme la saisie manuelle de données, la génération de contenu et la prise de notes. Dans Dynamics 365 Sales et Viva Sales, par exemple, l’outil offrira des propositions de réponses par e-mail aux clients ou permettra de mettre sur pied des résumés de réunion Teams dans Outlook.

Dans Dynamics 365 Business Central, le copilot permettra d’accélérer la création de listes de produits pour les commerces en ligne. L’outil va jusqu’à détailler les attributs des produits tels que la couleur, le matériau et la taille dans des descriptions pour les vitrines en ligne. Les descriptions peuvent être personnalisées en choisissant le ton, le format et la longueur et pourront également être utilisées par les clients de Business Central qui utilisent Shopify.

...Tout comme le démarchage marketing

Au niveau du marketing, Copilot permettra aux professionnels du secteur de créer du contenu, mais aussi de simplifier certaines tâches comme l’analyse de donnée et la segmentation de l’audience. À travers Dynamics 365 Customer Insights, les professionnels pourront bénéficier de recommandation pour segmenter aux mieux les différents profils clients et organiser des campagnes d'e-mailing avec Dynamics 365 Marketing. "Copilot fait des suggestions basées sur des thématiques clés saisies par le responsable marketing, sur les e-mails marketing existants de l'organisation, ainsi que sur une série de sources Internet pour augmenter la pertinence des idées générées", détaille Microsoft.

Du côté de Dynamics 365 Customer Service Copilot s’aide des données du système de gestion de la relation client du vendeur, comme le détail des produits, les prix et l’historique client pour répondre au mieux aux demandes. L’outil emploie également des boosters de conversation dans Power Virtual Agents à l’aide d'Azure OpenAI Service et de Bing pour fournir des réponses à partir des sites Web de l'entreprise et de ses bases de données sélectionnées.

Des alertes automatiques sur les risques liés à la supply chain

Le géant de Redmond indique pour finir que son outil signalera les problèmes externes pouvant impacter les chaînes de productions et de logistique tels que la météo, les finances, etc. Copilot offrira ainsi dans Microsoft Supply Chain Center des analyses prédictives pour visualiser au mieux les commandes affectées par les différentes problématiques. Là encore, des emails seront automatiquement générés pour alerter les partenaires concernés et atténuer les perturbations potentielles avant qu'elles ne se produisent.

Selon Microsoft, Copilot sera inclus dans les licences Dynamics 365 existantes, comme Dynamics 365 Sales Enterprise et Dynamics 365 Customer Service Enterprise, sans coût supplémentaire. L’outil est disponible en avant-première depuis le 6 mars. Sa disponibilité sera généralisé un peu plus tard, indique la société. D’autres annonces sur le domaine de l’intelligence artificielle seront faites dans les prochains jours a conclu Microsoft.