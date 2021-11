Microsoft et Meta s'accordent pour connecter leurs plateformes Teams et Workplace

Microsoft et Meta ( ex-Facebook ) font ami-ami en matière d'outils de collaboration en entreprise. Ils annoncent ce 10 novembre un partenariat pour intégrer leurs outils Teams (discussion instantanée de groupe) et Workplace (réseau social d'entreprise) l'un à l'autre et leur permettre de partager des informations.



Un espace de travail plus "organique"

Cela permettra aux entreprises utilisant les deux solutions d'avoir un espace de travail plus utile et "organique", plutôt que deux environnements séparés et ne communiquant pas entre eux.



Dans les faits, les utilisateurs équipés des deux solutions disposeront désormais d'une application Workplace pour Teams qui sera épinglée à la barre de navigation et facilitera le suivi et l'interaction avec les nouvelles publiées sur le réseau social. Les administrateurs Teams pourront aussi épingler les contenus qu'ils jugent importants via Workplace pour Teams.



Dans l'autre sens, il sera possible de diffuser de la vidéo en continu depuis Teams vers Workplace. Les collaborateurs pourront visualiser, réagir aux annonces et les commenter en temps réel, qu'ils utilisent Workplace ou Teams. Les présentateurs verront aussi ces réponses dans Teams.



Ce cas d'usage est l'une des forces de l'outil de Meta, et ce qui a motivé son adoption par un certain nombre de grands clients à la suite de la pandémie de Covid-19. Workplace permet en effet de diffuser facilement du contenu à des dizaines de milliers de personnes grâce aux technologies développées pour le réseau social Facebook



Carrefour noue un partenariat avec Meta

Dernière entreprise en date a l'avoir adopté : Carrefour, qui vient de signer un contrat majeur avec Meta afin d'accélérer sa transformation numérique. Des clients comme Vodafone , Flight Center Travel Group et Falabella ont déjà testé l’intégration Workplace avec Teams. La diffusion de vidéo en direct arrivera quant à elle en 2022.