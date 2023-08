Microsoft fait une nouvelle offre de rachat d'Activision au Royaume-Uni qui implique Ubisoft

Après Sony et Nintendo, c'est au tour d'Ubisoft de faire son entrée au générique du feuilleton Microsoft-Activision. L'éditeur français a été choisi par les deux entreprises, en vue de la procédure d'acquisition à 69 millions de dollars qui les lie depuis maintenant plus d'un an et demi, pour rassurer l'autorité britannique de la concurrence. La Competition and Markets Authority (CMA) bloque en effet toujours le rachat au Royaume-Uni et demande davantage de garanties pour "protéger l'innovation et le choix dans le cloud gaming".



Elle estime que depuis l'échéance du 18 juillet dernier, date à laquelle devait initialement se clôturer l'acquisition, les deux parties n'ont pas proposé de changements susceptibles de la faire revenir sur sa décision. Face à cette récente itération du blocage, "Microsoft et Activision ont conclu un nouvel accord restructuré, qui a été soumis à l'examen de la CMA dans le cadre d'une nouvelle enquête", a annoncé mardi 22 août le gouvernement britannique. Cette proposition, qui implique Ubisoft, devra être examinée avant le 18 octobre prochain.

Un accord sur 15 ans

Si l'accord est validé par la CMA, "Microsoft ne sera pas en mesure de distribuer les jeux d'Activision Blizzard exclusivement sur son propre service de cloud streaming - Xbox Cloud Gaming - ni de contrôler exclusivement les conditions de licence des jeux d'Activision Blizzard pour les services rivaux", a indiqué Brad Smith, président de Microsoft, dans un communiqué paru ce matin. Cet accord de cession des droits de diffusion à Ubisoft, valable uniquement en dehors de l'Espace économique européen, concernera les jeux d'Activision déjà sortis et ceux à paraître, et ce durant 15 ans.



"Ubisoft pourra concéder des licences sur le contenu d'Activision selon différents modèles commerciaux, y compris des services d'abonnement, a précisé la CMA dans un communiqué distinct. L'accord prévoit également qu'Ubisoft aura la possibilité d'exiger de la société Microsoft qu'elle fournisse des versions de jeux sur des systèmes d'exploitation autres que Windows."

Microsoft et Ubisoft crient déjà victoire

Si ces modalités ont, sur le papier, de quoi convaincre l'autorité britannique de la concurrence, le rachat n'est toujours pas acquis. Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré ce matin que l'ouverture d'une nouvelle enquête n'était "pas un feu vert". Il s'agira pour les deux parties, et pour Ubisoft, de patienter encore 90 jours avant de pouvoir bénéficier des effets de cette acquisition record. On peut d'ailleurs supposer que l'implication d'Ubisoft ne tient qu'à condition que la CMA accepte la nouvelle offre.



Pourtant, l'heure est déjà à la réjouissance collective ce matin du 22 août. "Le développement d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de l'objectif d'apporter la joie du gaming aux joueurs du monde entier", a commenté Brad Smith. Du côté de l'éditeur français, qui s'est également fendu d'une communication officielle, on parle d'ores et déjà au futur. "Ubisoft précisera ultérieurement quand et comment les titres d'Activision Blizzard seront ajoutés à Ubisoft+ et à d'autres plateformes de cloud gaming", a écrit un responsable de la marque, peut-être un brin présomptueux.