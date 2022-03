Microsoft glisse de la publicité dans l'explorateur de fichiers de Windows 11 puis fait marche arrière

Microsoft a testé la promotion de ses produits au sein de l'explorateur de fichiers de Windows 11, son nouveau système d'exploitation lancé en octobre dernier.



C'est Florian Beaubois, un membre du programme Windows Insider, qui est à l'origine de cette découverte qui a fait l'objet d'un tweet illustré par une capture d'écran. On y voit un bandeau plébiscitant l'utilisation de Microsoft Editor, un logiciel de la suite bureautique Microsoft Office, situé au-dessus de la liste des fichiers.



Sans grande surprise, cette découverte a suscité une importante vague de critiques. Notons que Microsoft tacle régulièrement ses congénères – Apple, Meta et Google – pour leur mauvais comportement concernant le caractère intrusif de leurs publicités. En 2013, il avait mené une campagne de dénigrement à l'encontre de la firme de Mountain View en exposant le postiche d'une publicité critiquant le pillage et la monétisation des données personnelles des utilisateurs.



Microsoft tente de calmer la polémique

Mais avant que la polémique ne monte en puissance, Microsoft a rétorqué que cette fonctionnalité n'avait vocation qu'à être testée en interne. Depuis, elle a été "désactivée", a précisé Brandon LeBlanc, Senior Program Manager on the Windows Insider Program Team, à The Verge. En revanche, il n'a pas certifié que cette fonctionnalité était totalement abonnée.



En réalité, ce n'est pas la première fois que Microsoft glisse de la publicité dans l'explorateur de fichiers. En 2017, Windows 10 intégrait un bandeau incitant à utiliser le service de stockage OneDrive. Bien qu'il puisse être désactivé, ce type de publicité constituait une mauvaise expérience dans un système d'exploitation traditionnellement dépourvue de toute auto-promotion.



Au sein de l'Union européenne, l'encadrement de l'auto-promotion pourrait bientôt changer avec le Digital Markets Act (DMA), en cours de négociations devant les institutions. "Avec le pouvoir, la force vient la responsabilité et une partie de cela est, par exemple, que vous ne faites pas votre promotion lorsque vos services sont en concurrence avec d'autres services", avait déclaré Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence. Google et Apple sont souvent épinglés sur ce sujet.