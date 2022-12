Microsoft inaugure sa première école dédiée à la cybersécurité

C’était le jour de la rentrée, ou presque, pour la première promotion de l’école Microsoft dédiée à la cybersécurité et pilotée par le spécialiste de la formation Simplon. Réunis à Montreuil jeudi 1er décembre, les deux entreprises ont levé le voile sur les contours de cette nouvelle initiative, censée participer à résorber la pénurie de talents. Rien qu’en France, le cabinet de conseil Wavestone estime qu’il manque 15 000 experts.



Ainsi, ce sont 17 demandeurs d’emploi, âgés de 25 à 39 ans qui se rendent, depuis le 21 novembre dernier, en classe. Campus Microsoft à Issy-Les-Moulineaux pour y suivre des cours où ils apprennent à implémenter les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Après ces trois mois de formation, les apprenants effectueront seize mois en alternance au sein d’une des entreprises partenaires de l’école — à savoir Advens, Amadeus, Cellenza, Computacenter ou Bechtle Comsoft.



Sept d’entre eux sont issus d’un “sas de préqualification” qui a duré sept semaines et qui a permis d’attirer des profils qui n’étaient pas prédestinés aux métiers de la cybersécurité. Cette initiation “a permis de lever des appréhensions ou des idées reçues sur les métiers et de conforter leur choix de poursuivre sur une formation longue”, explique Céline Corno, directrice de la philanthropie chez Microsoft, à L’Usine Digitale.

Une formation qualifiante et “agnostique”

À l’issue de la phase de professionnalisation, les apprenants pourront passer le titre RNCP de niveau 6 du ministère du Travail “Administrateur de Solutions de Sécurité”. Si les équipes de Microsoft et de Simplon se félicitent que la formation proposée soit “agnostique” en matière de technologie, les apprenants se verront en revanche proposer plusieurs certifications aux outils développés par Microsoft. “Ils vont intervenir dans des entreprises qui utilisent ces technologies”, se justifie Céline Corno, soulignant néanmoins que le programme de la formation repose sur “les gestes métiers qui sont génériques” et qui peuvent être appliqués d’une entreprise à l’autre.

Complémentarité avec l’État

Ces initiatives, de la part d’acteurs du privé, ne sont pas nouvelles. Hasard du calendrier, Google dévoilait lundi quatre nouvelles formations en ligne sur des métiers du numérique particulièrement en tension. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s’en était alors félicité et s’était targué d’un “service public très mobilisé” dont la “mission est complétée par les acteurs privés”.



Une vision que partage Microsoft. “C’est une approche complémentaire”, explique la directrice des écoles Microsoft. “Effectivement, vous avez des écoles d’ingénieurs et l’université qui forment à un certain type de profils”, ajoute-t-elle, mais “notre expérience nous permet de travailler sur des sujets qui sont nouveaux et de pouvoir faire monter en compétence très rapidement des personnes sur des technologies qui évoluent tout le temps”. “C’est vraiment une logique de partenariat public-privé qui fait que, ensemble, nous allons résoudre cette problématique du manque de talents”, résume-t-elle.

Plus de diversité

Si l’objectif premier affiché par Microsoft est de résorber la pénurie de professionnels dans la filière, l’entreprise souhaite également œuvrer pour plus de diversité, alors que le numérique, et la cybersécurité en particulier, est loin d’être un exemple en termes de parité. “Le sujet de la féminisation est important dans les métiers de la cybersécurité”, souligne Céline Corno, fière que la première promotion de l’école compte 18 % de femmes, dans un secteur qui en compte en moyenne 10 %.



“Le sas de préqualification a permis de lever les barrières qui certaines personnes avaient posé sur leur capacité à s’épanouir dans une carrière numérique et à dépoussiérer les idées reçues”, explique-t-elle. Le sujet du niveau de diplôme n’est pas en reste non plus, alors que 35 % des profils sélectionnés ont un niveau bac ou infrabac. “Nous vivons dans un monde de plus en plus numérique, il est donc important que les personnes qui conçoivent les technologies que nous utilisons au quotidien soient représentatives de la société pour s’assurer que ce monde n’est pas biaisé”, appelle-t-elle de ses vœux.

10 000 nouveaux professionnels d’ici à 2025

L’initiative de Microsoft s’inscrit plus largement dans son “Plan Compétences “Compétences Cybersécurité” dévoilé en mai dernier et qui ambitionne de former 10 000 nouveaux professionnels en France d’ici à trois ans. Si l’école Microsoft participe, pour l’heure, modestement à cet objectif avec cette première promotion de 17 élèves, l’expérience devrait être renouvelée, à l’image des écoles dédiées à l’intelligence artificielle et au cloud déjà ouvertes depuis 2018 — une “cinquantaine” sur tout le territoire.



“La promotion est limitée puisque l’idée est de travailler sous une pédagogie active avec une méthodologie qui implique donc des groupes forcément restreints”, explique Céline Corno. Mais cette “promotion pilote” devrait être rapidement répliquée, avec trois nouveaux projets similaires qui devraient voir le jour en 2023 dans la région lyonnaise, en Bretagne et en Île-de-France.