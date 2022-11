Microsoft investit 14 millions de dollars dans les jeux blockchain

Microsoft a investi 14,8 millions de dollars dans la société de jeux vidéo sud-coréenne Wemade, par le biais d'obligations convertibles, rapporte TechCrunch. Wemade est le développeur de la série de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs Legend of Mir, et depuis quelques années un acteur du blockchain gaming.



Wemade a levé 46 millions de dollars en tout, auprès de Microsoft, de la société de gestion d'actifs Shinhan Asset Management et de la société financière Kiwoom Securities, toutes deux sud-coréennes.



Fondée en 2000, Wemade a fait évoluer sa stratégie en 2018 pour investir dans le web3. L'été dernier, l'entreprise a lancé une plateforme de jeux blockchain baptisée Wemix, dotée de fonctionnalités play-to-earn et NFT, et une version blockchain du 4e opus de sa saga Mir. Elle s'est également dotée d'une cryptomonnaie et d'une plateforme de finance décentralisée.

Un tropisme pour les infrastructures du web3

Les ambitions de Microsoft dans l'univers de la blockchain sont encore nébuleuses, mais ses investissements semblent indiquer que le groupe mise sur les solutions d'infrastructure. C'est le cas pour Wemade, qui cherche à devenir la plateforme du blockchain gaming (le sud-coréen espère atteindre une centaine de jeux d'ici la fin de l'année). C'est également le cas de ConsenSys, dans laquelle Microsoft a investi lors de son dernier tour de table en mars 2022. ConsenSys est derrière le portefeuille de cryptomonnaies MetaMask et Infura, qui fournit des solutions pour développer des applications sur la blockchain Ethereum.



Le groupe de Redmond a par ailleurs participé à la levée de fonds de 20 millions de dollars de Space and Time en septembre dernier, en tant que meneur du tour de table. Cette start-up américaine développe une plateforme décentralisée d'analyse de données, combinant données on-chain et off-chain, qui sera intégrée aux solutions cloud de Microsoft Azure. Microsoft semble donc se tenir à sa stratégie de services aux entreprises, destinés à les aider à développer et exécuter des applications sur la blockchain.