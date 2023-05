Microsoft lance Fabric, une plateforme analytique tout-en-un à base d'intelligence artificielle

Lors de Build 2023, la conférence annuelle de Microsoft qui s’est déroulée du 23 au 25 mai, l'intelligence artificielle était partout, sans surprise et dans la continuité de son partenariat avec OpenAI. Le géant américain a notamment présenté aux développeurs "Microsoft Fabric", une infrastructure informatique multi-cloud regroupant différents outils liés à l’analyse de données, intégrant les dernières avancées de la société en matière d’IA.

Une plateforme SaaS tout-en-un

Le géant américain décrit son nouveau produit comme une plateforme SaaS unifiée permettant aux entreprises de réaliser toutes les charges de travail afférentes à l'analyse des données. Elle comprend des outils d'intégration, de stockage, une plateforme d'ingénierie des données, une plateforme d'analyse en temps réel, ainsi que Power BI, son outil de visualisation dont la dernière version a été améliorée par l'IA.

Le tout est connecté à un seul et unique référentiel de données appelé OneLake. Il fonctionne avec la plateforme cloud de l’entreprise, Microsoft Azure, mais aussi avec Amazon S3. Google Cloud Storage devrait également être intégré "prochainement".

Copilot bientôt intégré pour assister les utilisateurs

L’entreprise a assuré qu’elle intègrerait prochainement à la plateforme analytique Windows Copilot, son outil d’assistance alimenté par GPT, lui aussi présenté à l'occasion de Build 2023, pour simplifier l’expérience des utilisateurs. Microsoft explique que ces derniers pourront ainsi utiliser le langage naturel pour créer des flux et des pipelines de données, générer du code ou encore construire des modèles d'apprentissage automatique.

Un seul produit et un seul fournisseur

La plupart des entreprises ont besoin de plusieurs outils, parfois développés par différents fournisseurs, pour opérer leurs systèmes de données et d'analyse de données. Microsoft insiste sur le fait que Fabric pourrait alors faire économiser de l'argent aux clients, ce qui peut effectivement s’avérer important dans l'environnement économique actuel, qui force les entreprise à rationnaliser leurs coûts.

La société a par ailleurs décidé de simplifier le modèle de tarification : il se concentre sur l'infrastructure informatique et s'articule autour d'une unité de calcul Fabric commune.

Une gouvernance des données renforcée

Microsoft tient à mettre l’accent sur un autre avantage : le fait que le système soit unifié permettrait de gérer plus facilement l'accès aux données et la gouvernance. Si un employé, qui dispose des droits d'accès adéquats, analyse des données confidentielles et les exporte, l’entreprise assure que le service veillera à ce que les documents créés avec ces données héritent des mêmes règles de confidentialité. Sur la base de ces règles, le logiciel cryptera automatiquement les fichiers de sorte que même s'ils fuitent, personne ne puisse y accéder.

Une version preview de Fabric est actuellement disponible en avant-première publique, ce qui signifie que tout le monde peut tester gratuitement le service. À partir du 1er juillet, la plateforme devrait être officiellement activée pour tous les utilisateurs de Power BI.