Microsoft lance Pegasus, un nouveau programme d’incubation de start-up aux Etats-Unis

Microsoft dote son "Startup Founders Hub", destiné à accompagner les fondateurs d’entreprises, d’un nouveau programme d’incubation baptisé Pegasus.



D’une durée de deux ans, il offre à des start-up en phase de démarrage jusqu'à 350 000 dollars en crédits Azure, GitHub et LinkedIn, ainsi qu’un accès aux technologies Microsoft, y compris en matière d'intelligence artificielle. L’information a été relayée par Tech Crunch ce mercredi 3 mai.

Des moyens technologiques et humains mis à disposition

En plus de ces moyens techniques, les start-up sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement des équipes de Microsoft. Elles se verront attribuer une personne chargée de les conseiller et de générer des opportunités de vente ainsi qu’un "success manager" qui les aidera à se lancer sur le marché et s'assurera qu'elles disposent des ressources nécessaires à leur développement. Par ailleurs, un spécialiste des solutions cloud les accompagnera sur le plan technique.



En somme Microsoft épaulera les start-up du programme de la préparation de leurs produits à leur commercialisation. Grâce au réseau du géant américain, elles pourraient même être directement mises en relation avec des entreprises clientes. Microsoft estime que le timing du lancement ne pouvait pas être plus opportun, évoquant la rareté des capitaux et la complexité accrue des exigences réglementaires.

Priorité santé, IA, retail et cybersécurité

Le nombre de participants n’est pas limité mais les start-up choisies doivent réunir un certain nombre de critères. Pour commencer, elles doivent être déjà actives dans le Founders Hub de Microsoft. Ensuite, leur solution doit répondre à un besoin identifié, le jury regardera l’adéquation entre le produit et le marché. L’entreprise a précisé que celles qui travaillent dans des secteurs tels que la santé, l'IA, le commerce de détail et la cybersécurité seront privilégiées.



Si le lancement a été publiquement officialisé aujourd’hui, Microsoft affirme que Pegasus a déjà soutenu en avant-première plus de 100 start-up ayant conclu des contrats d'une valeur moyenne de 350 000 dollars et disposant d'un pipeline actif de plus de 1 300 opportunités. Au total, l'entreprise a prévu d'offrir plus de 35 millions de dollars en crédits technologiques.