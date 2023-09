Microsoft lance un accélérateur de start-up sur des projets d'IA générative à Station F

"Il est devenu essentiel pour les entreprises de développer des solutions concrètes et innovantes pour transformer les métiers d’aujourd’hui grâce à l’IA générative", considère Corine de Bilbao. La présidente de Microsoft France a annoncé mardi 12 septembre le lancement d'un programme d'accélération à destination de start-up et d'éditeurs de logiciels français souhaitant intégrer à leurs services de l'intelligence artificielle générative.



Mise sur pied en partenariat avec Station F, le cabinet de conseil Cellenza et le collectif Impact AI, l'initiative durera dix semaines pour un total de 12 entreprises triées sur le volet. L'espace de candidature, accessible depuis aujourd'hui via le site web de Microsoft, fermera ses portes dans environ un mois, pour un début du programme prévu fin octobre.

Un accès aux LLM d'OpenAI

Les start-up sélectionnées pourront bénéficier de l'aide technique et commerciale de Microsoft et de ses partenaires dans le déploiement d'outils et de stratégies d'IA générative. "Notre accompagnement consistera à partager notre expertise, accompagner, mentorer et challenger les start-up choisies sur les phases amont de design pour accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes", indique Thomas Leblanc, directeur général de Cellenza. Le collectif Impact AI veillera de son côté à l'implémentation de principes d'IA responsable et éthique.



Les participants au programme se verront également, selon leur éligibilité, attribuer des crédits pour Azure, le service cloud de Microsoft. Ils pourront aussi utiliser les derniers modèles de la start-up d'OpenAI avec qui Microsoft s'est allié sur l'intelligence artificielle, à savoir GPT-4 pour les utilisateurs payants de ChatGPT et GPT-3.5 pour les utilisateurs non payants. En plus d'un espace de travail provisoire au sein du campus parisien Station F, les entreprises seront mises en relation avec des clients de Microsoft.



Pour être éligibles à l'accélérateur, les candidats devront présenter un modèle d'affaires B2B ainsi qu'une solution viable "avec au moins une référence client". Le formulaire d'inscription leur demande dans le même temps d'avoir identifié en amont des cas d'usages de l'intelligence artificielle générative dans le contexte de leur entreprise. Enfin, puisque l'initiative est pensée par Microsoft, les start-up devront développer leur solution sur les technologies de l'entreprise et rendre visible leur offre sur sa place de marché.