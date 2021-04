Microsoft lance une Ecole Business App en France suite au succès de ses Ecoles IA

Microsoft a inauguré le 22 mars l’École Business App, sa nouvelle structure de formation dédiée au développement et à la maîtrise d’applications métiers. Particularité du dispositif : l'école s'adresse aux demandeurs d’emplois, est entièrement gratuite, et se veut inclusive en plus d’être professionnalisante.



Elle a été lancée avec une promotion 100% féminine et s’engage à recruter au minimum 50% de femmes dans les promotions suivantes. Tout comme les Écoles IA lancées il y a trois ans et l’École Cloud inaugurée en fin d’année dernière, l’École Business App mise sur le numérique comme levier d’inclusion.



Après l'intelligence artificielle, le CLOUD ET les BUSINESS APPs

Les deux nouvelles écoles, respectivement ouvertes en septembre 2020 et mars 2021, sont fondées sur les mêmes base que les Écoles IA. Elles ont pour objectif de former des profils qui s’interdisent, souvent à cause d'un parcours scolaire inadapté, de se lancer dans les métiers du numérique. Il est donc inutile d'avoir un diplôme ou une formation spécifique pour accéder à ces écoles qui s'adressent aux personnes en reconversion professionnelle.



L'École Cloud a été lancée en partenariat avec Simplon, qui gère déjà l'École IA. L'École Business App de son côté est un projet commun avec les organismes de formation Social Builder et WebForce3. Par ailleurs, la première promotion de l'École Business App est accompagnée par l'entreprise Avanade.



un bilan positif pour l’ÉCOLE IA

Microsoft France est revenu sur les performances de l’École IA, lancée en 2018, dans une conférence de presse donnée le 13 avril. Sa création s'était faite suite au constat simple d’une pénurie de développeurs et data scientists par rapport aux besoins des entreprises, avec en parallèle un nombre toujours croissant de demandeurs d’emplois aux profils inhabituels mais ayant une appétence particulière pour les métiers du numérique.



Depuis le lancement de la première promotion pilote en 2018, Microsoft a créé neuf écoles, et 15 autres devraient bientôt ouvrir leurs portes. Jusqu'à présent le programme a formé 502 apprenants, dont 33% de femmes. L’école souhaite améliorer ce chiffre en accordant une part plus importante aux femmes dans ses programmes durant les prochaines années.



L’École IA propose une formation sur 19 mois : 7 mois de cours et 12 mois de stage. Durant leur contrat de professionnalisation, les étudiants participent à des projets dans l'une des 110 entreprises partenaires de Microsoft pour ce projet. L'école enregistre un taux de 77,5% de sortie positive six mois après la fin du stage. Les profils sont principalement embauchés en tant que data scientists ou encore dans la prédiction des ventes. L’école espère atteindre un objectif de 90% pour les années à venir, hors crise économique.