Microsoft lève le voile sur les Surface Pro 9, Surface Laptop 5 et Surface Studio 2+

Microsoft a dévoilé mercredi 12 octobre ses nouveautés matérielles dans la gamme Surface. En célébration de la dixième année de la Surface originelle, la société a révélé la Surface Pro 9, disponible pour la première fois en 5G.



La tablette est dotée d’un écran PixelSense de 13 pouces, mais pas seulement. Sous l’écran, le constructeur a prévu une caméra HD, des haut-parleurs Omnisonic, des microphones directionnels et une puce G6 personnalisée. "Combinée à la nouvelle fonction Ink Focus de Microsoft OneNote, ou à la nouvelle application GoodNotes qui sera intégrée à Windows 11 début 2023, l’encre numérique sur l’écran donne l’impression d’écrire avec un stylo sur du papier", a détaillé la société de Redmond.





CPU Intel ou Qualcomm au choix

Le Surface Pro 9 offre le choix entre deux processeurs Intel de 12e génération (Core i5 et i7) conçus sur la plateforme Intel Evo avec Thunderbolt 4 ou, pour la version 5G, un processeur Microsoft SQ3 alimenté par Qualcomm Snapdragon. Dans les deux cas, Microsoft vante des meilleures performances et une autonomie de batterie de toute une journée.



Pour sa version sous Intel, cette nouvelle génération promet jusqu’à 50 % de performances supplémentaires par rapport à la Surface Pro 8. Thunderbolt 4 permet le transfert rapide de données et la prise en charge d’une configuration eGPU. Du côté des appareils sous processeur Microsoft, on vante de nouvelles fonctionnalités d’IA portée par un NPU capable d’effectuer plus de 15 trillions de calculs par seconde.



Au niveau du design, peu de changement pour la tablette. Elle se décline seulement dans deux nouvelles couleurs supplémentaires : Forêt et Saphir, disponibles en exclusivités sur le Microsoft Store et dans les magasins Fnac Darty durant trois mois à compter du 8 novembre 2022 et à partir de 1299 euros.





Surface Laptop 5

Pour les adeptes d’ordinateurs portables classiques, Microsoft a annoncé le Surface Laptop 5 disponible en 13,5 et 15 pouces. Pour sa version 13,5 pouces, l'entreprise offre le choix entre un processeur Intel i5-1245U ou i7-1265U de 12e génération. Le Surface Laptop 5 de 15 pouces n’est disponible que sous un processeur Intel i7 pour sa part.



En matière d’autonomie seule une heure sépare le format 13,5 pouces (18 heures) du 15 pouces (17 heures). Les appareils sont équipés d’une caméra à reconnaissance faciale Windows Hello et d’haut-parleurs Dolby Atmos 3. Au niveau de la mémoire, le géant propose différentes configurations, mais un maximum de 1 To de stockage SSD et de 32 Go de RAM DDR5. L’appareil sera disponible en magasin à compter du 25 octobre prochain à partir de 1179 euros.

Pour les professionnels des arts graphiques

Microsoft a également annoncé Surface Studio 2+ à destination de sa clientèle de professionnels. Lancé en 2016, Surface Studio utilise, dans sa nouvelle version, un processeur Intel Core i7 série H mis à jour, avec des performances CPU jusqu’à 50 % plus rapides.



L’appareil dispose d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 "pour doubler les performances et obtenir les graphismes à tracé de rayons les plus réalistes lors des conceptions 3D", a détaillé le constructeur. Des améliorations sont également à noter du côté de l’écran, des caméras et des micros internes. Comptez un minimum de 5589 euros pour le Surface Studio 2+ avec une configuration de base.





Des accessoires en plus

Outre les ordinateurs, Microsoft a également dévoilé de nouveaux accessoires dont les Adaptative Accessories. Annoncés plus tôt cette année, les stylets et souris adaptés aux personnes en situation de handicap seront mis en vente à compter du 25 octobre.



La firme de Redmond a aussi dévoilé Microsoft Presenter+, un outil de présentation pour Microsoft Teams, et Microsoft Audio Dock, un dock de quatre ports différents (HDMI, USB-C et USB-A) qui agit également en tant que chargeur PC par transfert d’alimentation, haut-parleurs et microphone.



Enfin, le géant a annoncé se rapprocher d’Apple à travers une nouvelle intégration avec iCloud et l’application Photos sous Windows 11. Objectif : faciliter le transfert des données entre les appareils des deux firmes.