Microsoft prépare une offre de session Windows virtualisée dans le cloud pour cet été

Après le cloud gaming, voici la "cloud workstation" ? Microsoft travaille sur une offre de session Windows virtualisée dans le cloud, ou "Cloud PC", qui pourrait voir le jour dès cet été. L'information est rapportée par ZDNet qui évoque une offre de "desktop-as-a-service". Le but est de proposer l'utilisation de Windows 10 et de ses applications (comme la suite Office) sur n'importe quelle machine via Microsoft Azure.



Cloud PC, commercialisé à un coût fixe

Le développement de ce service répond au nom de code interne "Project Deschutes". Microsoft prévoit de commercialiser ce nouveau service au sein de sa suite 365 à un coût fixe par utilisateur. Une différence notable par rapport à son offre Windows Virtual Desktop, relève ZDNet, dont la tarification est basée sur l'utilisation d'Azure. Des informations dévoilées l'année dernière évoquaient aussi la possibilité pour Microsoft de proposer différentes offres selon les capacités de CPU, RAM et stockage mises à disposition sur la session.



La conférence annuelle Inspire de Microsoft, qui regroupe l'ensemble de ses partenaires, se tiendra dans le courant du mois de juillet, ce qui justifie une date de lancement proche de l'été puisque Microsoft aura besoin de besoin de partenaires pour commercialiser cette nouvelle offre, analyse ZDNet.



Une offre complémentaire à Windows 10X

Cette solution pourrait également permettre aux utilisateurs d'appareils sous Windows 10X de faire tourner des applications Windows traditionnelles, dites "Win32". Windows 10X est un nouveau système d'exploitation en cours de développement depuis plusieurs années que Microsoft veut positionner comme une offre concurrente de Chrome OS.



Dédié aux ordinateurs peu puissants et destinés à être utilisés quasiment en mode kiosque (en particulier pour le milieu éducatif), Windows 10X ne pourra a priori pas faire tourner les applications Win32. Passer par l'offre Cloud PC, contournerait cette contrainte tout en garantissant la sécurité de la machine, puisque la session sera virtualisée dans le cloud. Cela permettrait également de proposer des ordinateurs d'entrée de gamme accompagnés d'un abonnement complémentaire pour les personnes ayant besoin d'outils plus costauds.