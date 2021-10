Microsoft renforce la connectivité de sa Power Platform avec Oracle et SAP grâce à Clear Software

Microsoft s'empare de Clear Software. Une acquisition, annoncée le 22 octobre 2021, qui vise à faciliter la connectivité de Microsoft Power Platform avec des systèmes tiers et notamment SAP et Oracle. Les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés. Pour rappel, la Power Platform regroupe un ensemble d'outils no code et low code qui permettent de créer des applications, des routines automatisées ou des chatbots de façon simplifiée.



Plus de 100 abstractions pour SAP et Oracle

Clear Software fournit des solutions iPaaS (integration platform as a service), une solution d'intégration basée sur le cloud, et de processus métier avec une forte connectivité avec SAP et Oracle. Le but pour Microsoft est donc de renforcer l'intégration des outils Power Platform avec des systèmes d'enregistrements externes, dont ceux de SAP et Oracle, grâce aux API de Clear Software. Cela va également permettre aux clients de mieux exploiter leurs données et les processus au-delà des services fournis par Microsoft.



"Les intégrations de Clear Software rendront plus fluide l'utilisation de Power Apps et Power Automate pour créer des applications métier et d'automatisation sur des systèmes complexes tels que SAP et Oracle", explique Stephen Siciliano, Partner General Manager, Power Automate chez Microsoft. Les outils de Clear Software contiennent plus de 100 abstractions prédéfinies pour SAP et Oracle qui peuvent être personnalisées dans l'interface utilisateur selon les besoins des entreprises.



"Les entreprises sont dépendantes de leurs applications métiers pour fonctionner de manière transparente sur de nombreux systèmes et magasin de données différents, explique-t-il. Les clients ont besoin de savoir que leurs processus métiers les plus critiques sont conçus pour optimiser le travail sur ces systèmes et ensembles de données, quelle que soit la complexité du processus". Clear Software est une start-up fondée en 2015 et basée à Zionsville dans l'Indiana. Microsoft ajoute que des informations seront données plus tard sur la façon précise dont il entend intégrer les technologies de Clear Software à ses solutions.