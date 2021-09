Microsoft s'empare de la marketplace de cours en ligne TakeLessons

Microsoft s'empare de TakeLessons. La marketplace de cours en ligne a été fondée en 2006 à San Diego afin de faciliter la mise en relation de personnes souhaitant apprendre de nouvelles choses avec des enseignants aux profils variés. Les détails financiers concernant cette acquisition, confirmée par les intéressés, n'ont pas été dévoilés.



Des thématiques très variées

TakeLessons a mis en place un site web sur lequel il est possible de réserver des cours payants en ligne ou en personne sur une variété de thèmes. De nombreux sujets de cours sont proposés sur des thématiques très variées comme la musique, les langues ou encore l'art.



"TakeLessons est une place de marché en ligne unique et fiable qui met en relation divers instructeurs qualifiés et approuvés avec des étudiants de tous âges poursuivant leurs objectifs, a commenté un porte-parole de Microsoft auprès de CNBC. Cette acquisition est une réponse à la demande croissante d'opportunités hybrides personnalisées et d'étendre notre offre de produits aux clients de TakeLessons".



Enrichir LinkedIn Learning ?

Avec cette acquisition, Microsoft entend probablement renforcer son offre de cours en ligne sur LinkedIn. Plus de 6% des revenus de Microsoft proviennent de LinkedIn, dont une partie provient des abonnements premiums qui comprennent l'accès à Linkedin Learning (qui permet aux abonnés de suivre des courses en ligne).



Pour l'instant, LinkedIn Learning est spécialisé dans des contenus autour du management, des ventes et d'autres sujets liés au monde de l'entreprise. L'acquisition de TakeLessons va lui permettre de diversifier son offre. Une acquisition qui survient alors que la pandémie de Covid-19 et la généralisation du télétravail conduisent également au développement des cours et de l'apprentissages en ligne.