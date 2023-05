Microsoft Teams se dote d'une application de paiement intégrée

Le logiciel de visio-conférence de Microsoft, Teams, se dote d'une nouvelle fonctionnalité : le paiement. Le cas d'usage est facilement compréhensible. Il s'agit de faire payer l'utilisateur à l'issue d'une séance, par exemple un webinaire, un rendez-vous en visio ou une formation à distance. Pour le moment, le service n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.

La technologie de Stripe et PayPal

L'application de paiement disponible dans Teams intègre sur les services des spécialistes du paiement Stripe et PayPal, et bientôt de l'hébergeur GoDaddy (qui propose aussi une suite de services pour l'e-commerce comprenant un outil de paiement). Elle est sans surcoût pour les utilisateurs de la version professionnelle de Teams. Il est possible d'effectuer un paiement à n'importe quel moment de la visio.

Teams a lancé en début d'année une version premium, proposant de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, dont le découpage d'une vidéo en chapitres, le sous-titrage en direct et la génération automatisée de compte-rendu.

L'outil collaboratif de Microsoft compte 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. L'application est utilisée aussi bien par les TPE-PME, ciblées par la nouvelle fonctionnalité de paiement, que par les grandes entreprises. Lors de la publication de ses derniers résultats annuels, l'entreprise a notamment annoncé le gain de plusieurs grands comptes, tels que Jaguar Land Rover, ABN AMRO et Vodafone. Mais Teams est sous le coup d'une enquête antitrust qui pourrait conduire la firme de Redmond à sortir son application de sa suite Office en Europe afin d'éviter des poursuites.