Microsoft va faire disparaître WordPad dans la prochaine version de Windows

28 ans après son intégration par défaut dans Windows 95, Microsoft annonce la suppression programmée de son logiciel de traitement de texte WordPad. Dans une note de blog discrète publiée le 1er septembre, l'éditeur indique que le logiciel ne sera plus mis à jour et ne sera pas présent dans la prochaine version de Windows.

Des développeurs déçus

C'est un coup dur pour nombre d'utilisateurs du système d'exploitation de Microsoft, lesquels se sont offusqués de la nouvelle sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des dizaines de développeurs, notamment, se servaient encore de WordPad pour ouvrir leurs documents texte. Moins connu que Word, intégré à la suite Office, WordPad a l'avantage d'être gratuit et de permettre une mise en forme plus élaborée que Notepad (en français Bloc-notes), tout en restant simple d'utilisation, sans la litanie d'options qu'on trouve désormais dans Word.



Devant les réactions des utilisateurs, la firme américaine de Satya Nadella répond : "Nous recommandons Microsoft Word pour les documents texte enrichis tels que .doc et .rtf et Windows Notepad pour les documents texte bruts tels que .txt." La stratégie de Microsoft est simple : remplacer un logiciel gratuit, certes limité dans ses fonctionnalités mais suffisant pour beaucoup d'usages, par un autre, bien plus complet mais payant (sauf dans sa version web).

NotePad mis à jour récemment

Cette annonce coïncide avec la montée en puissance de NotePad, qui a tout récemment subit une importante mise à jour. Le 31 août, Microsoft a dévoilé une nouvelle fonctionnalité, pour le moment accessible exclusivement aux membres du programme Windows Insiders, celle de pouvoir enregistrer automatiquement ses fichiers en cours. Notepad gère aussi désormais les onglets.



Des nouveautés qui laissent à penser que Microsoft a choisi de rationnaliser son offre en se concentrant sur l'un de ses logiciels au détriment de l'autre. Une chose est sûre, la prochaine version de Windows, laquelle s'appellera très probablement Windows 12, aura beau contenir toutes sortes de fonctionnalités d'intelligence artificielle, elle sera dépossédée de l'un des outils emblématiques de la marque.