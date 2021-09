Microsoft veut séduire les créateurs de vidéos en rachetant ClipChamp

Bientôt du nouveau pour les utilisateurs de PC adeptes du montage vidéo. Microsoft a annoncé le 7 septembre l'acquisition de ClipChamp, un logiciel de montage en ligne créé en 2013, qui devrait par la suite être intégré dans la suite Office 365, voire dans Windows, dont l'application Video Editor est relativement basique.



ClimpChamp est un pur outil web, utilisable via un navigateur sans téléchargement, mais qui s'appuie sur la puissance de calcul de l'ordinateur de l'utilisateur, comme un logiciel de montage traditionnel. Il propose toute une palette de filtres, d'effets de transition, de templates, une bibliothèque d'images, la possibilité de mixer des pistes son, la synchronisation avec des services de stockage cloud tels que Dropbox ou OneDrive, et des formats vidéo adaptés au partage sur les réseaux sociaux. L'outil permet également d'enregistrer des captures video de l'écran et des vidéos depuis une webcam.



Intégration à Office 365 et Windows

La société australienne revendiquait en juillet 17 millions d'utilisateurs inscrits, dans 390 000 entreprises. Elle a levé depuis sa création 15,3 millions de dollars.



"En tant que web app capable d'exploiter toute la puissance de votre PC, ClipChamp s'adapte naturellement bien au développement des activités de productivité basées sur le cloud de Microsoft 365, pour les particuliers, les familles, les écoles et les entreprises. Cela correspond bien aussi à Windows, qui est une plateforme pour la créativité", explique le vice-président de Microsoft Office Chris Pratley, dans un communiqué.



"Les PME, les professionnels du marketing, les influenceurs, les étudiants, les enseignants, les familles et les professionnels de l'information ont besoin d'être en mesure de concevoir de bonnes vidéos avec un minimum d'efforts. Que ce soit pour un post de 10 secondes sur les réseaux sociaux, un pitch produit de 2 minutes, ou un tuto vidéo de 20 minutes, ClipChamp et Microsoft vous fourniront les outils dont vous avez besoin."



Grand lifting

L'actualité de Microsoft est chargée. La firme de Redmond a annoncé au mois d'août que les prix d'Office 365 augmenteraient en mars 2022. La nouvelle version de son système d'exploitation, Windows 11, sera lancée officiellement le 5 octobre, dans un premier temps sur les PC neufs, puis sur les PC existants (mais qui ne seront pas tous compatibles). Le nouvel OS de Microsoft tente de se rajeunir, en promettant notamment de pouvoir utiliser des applications Android directement dans Windows.



Panos Panay, l'ancien responsable de la gamme Surface, à la tête de la division Windows depuis février 2021, a été promu en août dernier vice-président exécutif de Microsoft. Le grand lifting de Windows ne fait que commencer.