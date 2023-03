Microsoft parie sur l'IA générative, mais licencie une équipe dédiée à l’IA responsable

Quelques semaines après avoir intégré ChatGPT à son moteur de recherche Bing, Microsoft a fermé une équipe dédiée à l’intelligence artificielle responsable, rapporte la newsletter spécialisée Platformer.

Baptisée “éthique et société”, cette équipe était initialement composée de 30 personnes. Elle avait pour but de s’assurer que les nouveaux produits respectaient bien les principes sur l’IA mis en place par la société américaine. En octobre, dans le cadre d’une réorganisation, ses effectifs avaient été ramenés à seulement sept employés. Avant d’être dissoute début mars.

“Microsoft s'engage à concevoir des produits et expériences en intelligence artificielle de manière sûre et responsable”, répond le concepteur de Windows, qui met en avant les travaux de son Bureau pour l’intelligence responsable, établissant les grands principes à suivre pour l’ensemble des équipes de développement. “Depuis six ans, nous avons augmenté le nombre de personnes chargées de s’assurer que nos principes sur l’IA sont mis en pratique”, poursuit Microsoft.

Intégration de l'IA "à très grande vitesse"

Ce constat est cependant remis en question par d’anciens employés de l’équipe “éthique et société”, qui assurent que leur mission consistait à traduire les grands principes de Microsoft en règles facilement applicables pour les développeurs. Plus récemment, la division cherchait à aussi identifier les risques liés à l’intégration de ChatGPT et d’autres outils conçus par OpenAI.

Le timing interroge donc. La fermeture de l’équipe intervient en effet au moment où Microsoft accélère l’ajout de l’IA générative dans sa gamme de produits et services : le moteur de recherche Bing, son offre de cloud computing Azure, sa suite bureautique Office ou encore sa plateforme de communications en entreprises Teams.

Le géant de Redmond souhaite aller très vite pour profiter de ses liens privilégiés avec la start-up OpenAI, dans laquelle il a investi plusieurs milliards de dollars. Et ainsi surfer sur l’intérêt pour l’IA générative pour prendre de vitesse ses principaux concurrents. “La pression est très forte pour mettre les outils d’OpenAI dans les mains des consommateurs à très grande vitesse”, reconnaissait en interne l’un des responsables de Microsoft.