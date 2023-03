Microsoft lance un assistant de cybersécurité dopé à l'intelligence artificielle

Microsoft poursuit le déploiement de l’intelligence artificielle dans ses produits. Mardi 28 mars, le géant de Redmond a dévoilé un nouvel assistant destiné aux équipes spécialisées dans la cybersécurité. “Le premier produit qui permet de répondre aux menaces à la vitesse et à l’échelle de l’IA”, assure Vasu Jakkal, responsable des offres de sécurité.

Baptisé Security Copilot, cet outil s’appuie sur GPT-4, le grand modèle de langage développé par la start-up OpenAI et utilisé par le robot conversationnel ChatGPT. Il est aussi alimenté par 65.000 milliards de signaux de menace collectés quotidiennement par Microsoft, notamment depuis les ordinateurs équipés de ses logiciels de sécurité.

Comme ailleurs, l’intelligence artificielle générative doit d’abord permettre de simplifier le travail des spécialistes de la cybersécurité. L’outil permet en effet de poser des questions précises et d'obtenir rapidement une réponse détaillée - qui peut cependant ne pas être correcte, reconnaît Microsoft.

Répondre en quelques minutes

La société promet aussi que son assistant permettra de réagir plus rapidement en cas d’incidents, aussi bien pour en identifier l’origine que pour prendre les bonnes actions correctives. Grâce à des “conseils étape par étape”, il sera possible de répondre “en quelques minutes et non plus en heures ou en jours”, avance Vasu Jakkal.

Grâce aux signaux quotidiens qui l’alimentent, le copilote doit également permettre aux équipes de cybersécurité de disposer “des connaissances les plus récentes sur les attaquants, leurs tactiques, leurs techniques et leurs procédures”, poursuit la responsable de Microsoft.

L’assistant est déjà testé par “quelques clients” de l’offre cybersécurité de l’entreprise. Aucune date n’a été communiquée pour un lancement à plus grande échelle. A terme, Microsoft ambitionne de déployer son outil dans les logiciels d’éditeurs tiers, ce qui lui permettrait de capter une plus grosse part de la valeur.