Midjourney arrête les essais gratuits pour son service de génération automatique d'images

La viralité des images du pape en doudoune de rappeur, de Donald Trump arrêté de manière musclée par la police, et d'Emmanuel Macron en train de ramasser les poubelles à Paris, toutes créées par le modèle d'intelligence artificielle générative de Midjourney, a conduit la société à prendre une mesure drastique. Il n'est plus possible, depuis le 28 mars et jusqu'à nouvel ordre, d'utiliser le logiciel gratuitement, comme l'a rapporté le Washington Post.

Afflux de nouveaux comptes

Sur Discord, le CEO David Holz, qui a fondé Midjourney en 2021, a expliqué que la décision résultait d'une "demande exceptionnelle et d'abus". Il a par la suite confié à The Verge qu'il avait constaté une augmentation massive de créations de comptes pour générer gratuitement des images, sans doute liée à un tutoriel devenu viral en Chine, qui a entraîné une diminution de la qualité de service pour les utilisateurs payants.

L'explication n'est donc pas uniquement liée aux débats sur les nouveaux fakes qui envahissent les réseaux sociaux, et qui ont propulsé l'IA générative sur le devant de la scène médiatique grand public. Cependant, cette suspension des essais gratuits est aussi destinée à gagner du temps, en attendant de définir de nouvelles règles d'utilisation, notamment pour les créations impliquant des personnages réels.

Nouvelles règles de modération

A l'heure actuelle, Midjourney bannit certains mots-clés, notamment pour éviter la génération de contenus pornographiques ou trop violents, ou pour l'autocensure avec par exemple l'impossibilité de créer des images de Xi Jinping. Cependant, les restrictions sont parfois contournables en utilisant des synonymes ou des périphrases.

L'essai gratuit de Midjourney ne permettait pas d'utiliser la dernière version du logiciel, dont l'abonnement mensuel coûte entre 10 et 60 dollars. La start-up compterait 13 millions d'utilisateurs selon le Washington Post.

Les IA génératives d'images Midjourney, Dall-E et Stable Diffusion ont fait passer les bons vieux fakes dans une autre dimension en permettant au premier internaute venu de créer un montage instantanément, et sans avoir besoin d'utiliser Photoshop. Ce qui pose de nouvelles questions de modération, de régulation et d'usage.