Mieux gérer son parc informatique avec l’analyse prédictive

La crise que nous traversons depuis 2020 a obligé de nombreuses entreprises à faire face à un développement rapide et massif du télétravail. Or, les services informatiques n'étaient en général pas préparés à un tel phénomène : « La gestion de leurs appareils passe la plupart du temps par une connexion au réseau de l'entreprise, souligne Joseph Bruntz, Consultant Expert Services HP. Or les employés en télétravail s'y connectent peu. Le service informatique a donc une visibilité très réduite. » Pour cette raison, il est plus difficile de détecter les ordinateurs mal adaptés à l'utilisation prévue, ou les dysfonctionnements tels que les crashs. Sur l'ensemble du parc informatique distant, tous ces inconvénients peuvent représenter une perte de temps et de productivité considérable, pour les travailleurs comme pour l'entreprise.

Face à cette problématique, HP propose la solution Proactive Insights : elle donne aux entreprises une visibilité permanente sur leur flotte, et informe les responsables informatiques des incidents susceptibles de se produire. Pour cela, le service s'appuie sur la technologie HP TechPulse, qui agrège les données relatives au fonctionnement des ordinateurs et les remonte vers un serveur HP dans le cloud. « On connait ainsi les éventuels problèmes matériels, concernant par exemple la batterie, le disque dur, les écrans bleus ou encore la carte graphique », explique Joseph Bruntz.

Le service informatique obtient également l'accès aux données relatives au fonctionnement des machines, comme les taux d'utilisation du processeur ou de la mémoire RAM. Cela permet de mieux comprendre si ces ressources sont bien dimensionnées pour le travail de la personne concernée. Les informations liées aux logiciels, telles que les dernières mises à jour, sont également connues. Les documents et données personnelles, en revanche, ne quittent pas le disque dur.

Mesurer la satisfaction et prédire les pannes

Proactive Insights permet également de mesurer la satisfaction des utilisateurs. « C'est un marqueur de performance de plus en plus plébiscité, mais le taux de retour des campagnes de sondage au sein des entreprises est en général assez faible », observe Joseph Bruntz. Avec l'outil mis au point par HP, les administrateurs peuvent créer des questionnaires courts et cibler spécifiquement certaines catégories d'utilisateurs – comme ceux ayant changé récemment d'ordinateur. Le questionnaire leur est alors proposé par un pop-up. La simplicité du système permet d'améliorer le taux de réponse, tout en corrélant les informations avec l'état de santé des appareils.

Toutes les données collectées grâce à HP TechPulse sont alors mises à profit par Proactive Insights pour l'analyse prédictive du comportement des terminaux mobiles. En effet, l'anticipation des pannes permet de traiter les problèmes en amont, et ainsi de réduire les temps d'arrêt. « Nous disposons d'un « data lake » avec les données anonymisées de 20 à 30 millions d'appareils », indique Joseph Bruntz. « Cette masse d'informations nous permet d'entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique. Ceux-ci sont ensuite utilisés pour identifier les signes avant-coureurs d'une panne. »

Planifier les opérations de maintenance

Un disque dur, par exemple, peut présenter des problèmes d'écritures ou des segments défectueux qui annoncent un possible crash à venir. En appliquant cette approche à l'ensemble des données collectées, Proactive Insights donne aux responsables informatiques la possibilité de planifier et optimiser leurs opérations de maintenance, et de faire remplacer par HP les pièces défectueuses. Selon les besoins des entreprises, Proactive Insights est accessible via des API publiques et gratuites, ou par l'intermédiaire d'un portail en cloud. Son interface fournit des rapports sur l'état de santé des appareils, et formule des recommandations relatives à la priorité des interventions. Ces fonctions sont disponibles indépendamment des marques et systèmes d'exploitation utilisés.

Toutefois, certaines entreprises, en particulier parmi les PME, préfèrent déléguer la gestion de leur flotte. HP propose à cet effet le service Proactive Endpoint Management, qui utilise les outils HP TechPulse et un Unified Endpoint Management (WorkspaceOne ou Intune). « Le client nous indique alors la politique de gestion des postes qu'il souhaite mener, et grâce à tous ces outils, nous prenons en charge sa demande », détaille Joseph Bruntz. Les experts HP déploient et mettent à jour les logiciels, gèrent la sécurité et planifient la maintenance. Ainsi, quel que soit leur niveau d'expertise, toutes les entreprises peuvent bénéficier des avantages de l'analyse prédictive et gérer au mieux l'ensemble de leur parc informatique sans nécessairement avoir besoin d’investir dans des ressources internes.

Contenu proposé par HP